“Nhức mắt” gu thời trang gợi cảm của nữ giảng viên sexy Âu Hà My

Mới đây, nữ giảng viên Âu Hà My gây sốt cộng đồng mạng khi đăng bộ ảnh cưới chụp tại Pháp và đám cưới toàn vàng với chồng doanh nhân. Hà My vốn sở hữu vóc dáng bốc lửa và gu thời trang gợi cảm. Trang phục bó sát giúp nữ giảng viên sexy khoe các đường cong nóng bỏng. Sở hữu vòng một nóng bỏng nên Hà My thường xuyên diện áo váy cúp ngực. Diện trang phục thể thao cũng đủ khiến cô "đốt mắt" người đối diện. Người đẹp thường xuyên diện váy cúp ngực khoe vai trần nõn nà. Khi không lên bục giảng, người đẹp thường xuyên diện các kiểu váy áo hai dây gợi cảm. Cách ăn diện gợi cảm và sexy của nữ giảng viên khiến bao đáng mày râu "nóng mắt". Các kiểu áo ôm sát tôn lên vòng một "ngồn ngộn" của Hà My. Người đẹp nhận được nhiều lời khen từ dân mạng bởi phong cách thời trang sang chảnh và sexy. Khi lên giảng đường, Hà My lại nền nã và duyên dáng với tà áo dài khác hẳn ngày thường. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

