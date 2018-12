Nhập nhèm quảng cáo Giảm cân Đông y Hoàng Dung và Giảm cân bà Dung họ Hoàng

Trên các trang mạng quảng cáo và bán các sản phẩm giảm cân đông y hiện nay, sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung được khá nhiều người theo dõi. Bên cạnh đó một sản phẩm khác có tên tương tự, là Giảm cân bà Dung họ Hoàng cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Được biết sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân Đông y Hoàng Dung do Công ty Cổ phần Thương mại Evapharma (địa chỉ: Thái Hưng, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La) sản xuất. Tuy nhiên, sản phẩm này mới đây đã bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo về việc giả mạo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Hình ảnh sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung được quảng cáo trên website giamcanlishou

Cụ thể, theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trên website://www.giamcanlishou.com có đăng hình ảnh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân Đông y Hoàng Dung và hình ảnh Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ghi các thông tin: Số 44402/2017/ATTP-XNCB ngày 15 tháng 01 năm 2018; Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thương mại Evapharma; địa chỉ: Thái Hưng, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La; Điện thoại: 01279655325; Email: hoangdung@gmail.com; cấp cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông Y Hoàng Dung do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Evapharma sản xuất, phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định Giấy xác nhận công bố có các thông tin nêu trên là giấy tờ giả. Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung của Công Ty Evapharma có các thông tin nêu trên.

Sau khi có thông tin khẳng định từ phía Cục ATTP, trên trang web giamcanlishou không còn xuất hiện hình ảnh Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Mặc dù vậy, sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung vẫn được rao bán công khai trên trang web này, cũng như trên tài khoản facebook Giảm cân Đông y Hoàng Dung.

Theo tìm hiểu của phóng viên Kiến thức, trên một trang web demo có tên giamcangiatruyenbadung giới thiệu thảo dược Giảm cân gia truyền của Bà Dung có nguồn gốc từ bài thảo dược xuất xứ từ dòng họ Hoàng ở Thái Hưng, Mường Sang, Sơn La.

Thông tin sản phẩm giảm cân bà Dung trên trang giamcangiatruyenbadung

Trên trang này có “bà Dung” chia sẻ: Thảo dược giảm cân của dòng họ tôi, đã ra đời cách đây hơn 30 năm trước tại đây vùng đất này, nơi có hàng trăm các cây thảo dược quý hiếm và khí hậu tuyệt vời cho việc trồng và chăm sóc cây thảo dược. Những người đi trước của dòng họ tôi đã không ngừng theo dõi và nghiên cứu thảo dược qua các kết quả của các khách hàng trước nên đến bây giờ tôi tự tin có thể nói rằng, tôi có thể giảm cân cho tất cả mọi người, cho dù cơ địa người đó có khó đến đâu.

“Bà Dung” cho biết: “Dược liệu của dòng họ chúng tôi thành phần chủ yếu của nó bao gồm Nụ Vối, Sơn Tra, Hòe Hoa, Kim Ngân Hoa, Nấm Linh Chi Đỏ, Lá Sen, Trần Bì... và 1 ít thành phần bí dược của người Mèo.

“Cầm trên tay công thức gia truyền của dòng họ, bà Dung cũng nói thêm: "Sản phẩm này tôi muốn giảm mỡ ở đâu là chỗ đấy giảm. Tôi chỉ cần thay đổi 1 ít liều lượng của vị này thì sẽ ra kết quả khác nhau. Nếu chị em làm đúng theo hướng dẫn của tôi thì sẽ giảm ít nhất 3-5kg. Muốn giảm trên 10kg thì phải thật kiên trì đều đặn".

Mặc dù nói rằng có thể gia giảm vị thuốc để phù hợp mục tiêu giảm mỡ từng vùng của khách hàng, như hình ảnh sản phẩm được quảng cáo trên trang web demo này lại là những lọ thuốc viên, trùng khớp với hình ảnh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giảm cân Đông y Hoàng Dung do Công ty Cổ phần Thương mại Evapharma sản xuất và được quảng bá trên trang web giamcanlishou và trên tài khoản facebook Giảm cân Đông y Hoàng Dung.

Hình ảnh sản phẩm Giảm cân Đông y Hoàng Dung trên trang demo giới thiệu Giảm cân gia truyền bà Dung

Như vậy có thể thấy sự nhập nhèm, không rõ ràng của hai sản phẩm giảm cân có tên gọi na ná nhau, cùng địa chỉ và thậm chí cùng chung hình ảnh quảng cáo sản phẩm.

Kiến thức sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những “góc khuất” trong quảng cáo sản phẩm giảm cân đông y này.