Nhan sắc “tâm sinh tướng” của top mỹ nhân Việt ăn thuần chay

Angela Phương Trinh ăn chay từ đầu năm 2018. Cô quan niệm việc ăn chay bớt sát sinh, tạo nghiệp, đồng thời giúp cô có sức khỏe tốt hơn. Xuất hiện ở những sự kiện gần đây, Angela Phương Trinh nhận được cơn mưa lời khen của dân mạng vì nhan sắc đỉnh cao. Nhiều bình luận cho rằng làn da diễn viên "Mùi ngò gai" ngày càng đẹp, bóng khỏe. Ngoại hình cũng toát lên nét phúc hậu, vẻ đẹp "tâm sinh tướng". Có thể nói, sau hơn ba năm ăn chay trường Angela Phương Trinh có sự thay đổi về phong thái lẫn vẻ bề ngoài. Không phải vẻ đẹp thị phi với những bộ đồ "chặt chém". Cô ngày càng thể hiện vẻ đẹp của sự trưởng thành và bình thản trước cuộc sống. Theo đuổi chế độ ăn chay trường, á hậu Trương Thị May từng được vinh danh là Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á 2014. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống theo đạo Phật và ăn chay trường, mối duyên đắc đạo đến với Trương Thị May từ rất sớm. Năm 13 tuổi, cô đã tập làm quen với việc lên chùa nghe thuyết pháp và ăn chay trường. Không chỉ là truyền thống gia đình, á hậu Trương Thị May ăn chay bởi sự đơn giản, bình yên trong tâm hồn: "Tôi thích ăn chay trường một phần cũng vì đó là những món ăn rất đơn giản và thuận lợi... Việc ăn chay trường và "sống xanh" chắc chắn sẽ đem đến sự an lạc và thoải mái trong tâm hồn". Là người có mối duyên lớn và đức tin mãnh liệt với đạo Phật, Ngô Thanh Vân lựa chọn ăn chay, áp dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày. Nói về lý do ăn chay trường, "đả nữ" màn ảnh chia sẻ: "Có rất nhiều lý do thú vị để họ lựa chọn ăn chay, đôi khi không chỉ vì theo đạo, mà còn vì họ muốn cải thiện sức khỏe của bản thân, đồng thời tránh các tác động xấu đến môi trường và thế giới tự nhiên. Ăn chay không chỉ giúp họ duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn gìn giữ nét xuân sắc trong hình thể. Làm việc trong một môi trường xô bồ và đầy khắc tính cạnh tranh như showbiz, thì việc chọn ăn chay của sao Việt lại giúp ích họ trong việc tịnh tâm hơn". Bước sang tuổi 48, diễn viên "Người đẹp Tây Đô" vẫn khiến nhiều người say đắm với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Việt Trinh vẫn giữ được mặn mà ít ai sánh kịp. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sắc vóc đáng mơ ước như hiện tại, Việt Trinh cho biết cô thường xuyên luyện tập thể thao kết hợp ăn chay trường trong nhiều năm. Việt Trinh chia sẻ việc ăn chay không chỉ giúp cô đẹp hơn, giữ dáng mà còn đem lại sự thanh tịnh cho tâm hồn. Nét đẹp vượt thời gian của Việt Trinh khiến cho nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tị.

