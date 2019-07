Nhận biết tình trạng sức khỏe qua biểu hiện của mái tóc

Tóc khô và mỏng: Tóc khô có thể được gây ra bởi việc nhuộm tóc, sấy tóc hay bơi trong nước có chất tẩy clo. Tuy vậy, đôi khi mái tóc khô và mỏng lại là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe đáng lưu ý, trong đó có bệnh suy giáp. Gàu: Nguyên nhân phổ biến gây gàu là do da khô hoặc do các vấn đề da liễu như bệnh vảy nến hoặc bệnh chàm. Tuy nhiên, stress, hệ miễn dịch yếu, các chứng rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự phát triển của gàu. Tóc mỏng: Tóc rụng nhiều và có thể rụng thành từng búi nhỏ có thể là dấu hiệu của một vấn đề đáng lo ngại. Áp lực tâm lí đột ngột, sốt cao, tiểu đường có thể gây rụng tóc nhiều và đột ngột. Một số loại thuốc cũng có tác dụng phụ là gây rụng tóc. Vảy vàng và ngứa da đầu: Vảy vàng và cảm giác ngứa ngáy xuất hiện trên da đầu có thể là dấu hiệu của bệnh viêm da tiết bã. Tình trạng viêm da đầu mãn tính này khiến các mảng vảy phát triển, thường tập trung ở những vùng da đầu tiết nhiều dầu nhất. Tóc bạc sớm: Tóc bạc sớm một phần là do di truyền. Tuy nhiên, sang chấn tâm lí và stress cũng có thể gây bạc tóc ở một số cá nhân. Các tình huống căng thẳng có thể ảnh hưởng đến các sắc tố sản sinh ra tế bào và gây bạc tóc sớm. Tóc giòn và dễ gãy: Một trong số các triệu chứng của hội chứng Cushing (suy tuyến thượng thận thứ phát) là tóc giòn và dễ gãy, nhưng dấu hiệu này khá khó để nhận biết. Có nhiều triệu chứng khác rõ ràng hơn của bệnh này, như huyết áp cao, mệt mỏi và đau lưng. Tóc hư tổn: Sử dụng máy sấy tóc và các hóa chất tạo kiểu hoặc tạo màu tóc có thể khiến tóc hư tổn, trở nên khô và dễ gãy rụng. Đối với trường hợp này, mái tóc không tiết lộ gì nhiều về tình trạng sức khỏe của bạn. Tóc rụng theo mảng tròn: Nếu tóc bạn rụng triệt để ở một mảng tròn nhỏ, bạn có thể đã mắc bệnh hói đầu. Bệnh tiểu đường có thể kích thích sự phát triển của bệnh hói đầu. Bệnh hói đầu còn có thể khiến lông mày hoặc lông mi rụng, vậy nên hãy chú ý các dấu hiệu để điều trị kịp thời. Các mảng vảy trên da đầu: Các mảng vảy trên da đầu, thường bắt đầu ở đường chẻ tóc, là một dấu hiệu của bệnh vảy nến. Đây là một bệnh tự miễn, phát sinh khi da hoạt động quá mức, truyền đi các tín hiệu lỗi làm tăng tốc độ phát triển của các biểu bì. Nếu bạn đồng thời bị sưng đau các khớp, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Tóc khô và mỏng: Tóc khô có thể được gây ra bởi việc nhuộm tóc, sấy tóc hay bơi trong nước có chất tẩy clo. Tuy vậy, đôi khi mái tóc khô và mỏng lại là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe đáng lưu ý, trong đó có bệnh suy giáp. Gàu: Nguyên nhân phổ biến gây gàu là do da khô hoặc do các vấn đề da liễu như bệnh vảy nến hoặc bệnh chàm. Tuy nhiên, stress, hệ miễn dịch yếu, các chứng rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự phát triển của gàu. Tóc mỏng: Tóc rụng nhiều và có thể rụng thành từng búi nhỏ có thể là dấu hiệu của một vấn đề đáng lo ngại. Áp lực tâm lí đột ngột, sốt cao, tiểu đường có thể gây rụng tóc nhiều và đột ngột. Một số loại thuốc cũng có tác dụng phụ là gây rụng tóc. Vảy vàng và ngứa da đầu: Vảy vàng và cảm giác ngứa ngáy xuất hiện trên da đầu có thể là dấu hiệu của bệnh viêm da tiết bã. Tình trạng viêm da đầu mãn tính này khiến các mảng vảy phát triển, thường tập trung ở những vùng da đầu tiết nhiều dầu nhất. Tóc bạc sớm: Tóc bạc sớm một phần là do di truyền. Tuy nhiên, sang chấn tâm lí và stress cũng có thể gây bạc tóc ở một số cá nhân. Các tình huống căng thẳng có thể ảnh hưởng đến các sắc tố sản sinh ra tế bào và gây bạc tóc sớm. Tóc giòn và dễ gãy: Một trong số các triệu chứng của hội chứng Cushing (suy tuyến thượng thận thứ phát) là tóc giòn và dễ gãy, nhưng dấu hiệu này khá khó để nhận biết. Có nhiều triệu chứng khác rõ ràng hơn của bệnh này, như huyết áp cao, mệt mỏi và đau lưng. Tóc hư tổn: Sử dụng máy sấy tóc và các hóa chất tạo kiểu hoặc tạo màu tóc có thể khiến tóc hư tổn, trở nên khô và dễ gãy rụng. Đối với trường hợp này, mái tóc không tiết lộ gì nhiều về tình trạng sức khỏe của bạn . Tóc rụng theo mảng tròn: Nếu tóc bạn rụng triệt để ở một mảng tròn nhỏ, bạn có thể đã mắc bệnh hói đầu. Bệnh tiểu đường có thể kích thích sự phát triển của bệnh hói đầu. Bệnh hói đầu còn có thể khiến lông mày hoặc lông mi rụng, vậy nên hãy chú ý các dấu hiệu để điều trị kịp thời. Các mảng vảy trên da đầu: Các mảng vảy trên da đầu, thường bắt đầu ở đường chẻ tóc, là một dấu hiệu của bệnh vảy nến. Đây là một bệnh tự miễn, phát sinh khi da hoạt động quá mức, truyền đi các tín hiệu lỗi làm tăng tốc độ phát triển của các biểu bì. Nếu bạn đồng thời bị sưng đau các khớp, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.