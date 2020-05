Nhạc sĩ Phó Đức Phương ung thư tụy: Diễn biến bệnh, phòng ngừa?

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội thông báo trên trang cá nhân rằng nhạc sĩ Phó Đức Phương bị ung thư tuỵ và phát hiện cách đây mới hơn một tháng. Tuy nhiên, khi phát hiện thì bệnh đã ở vào giai đoạn cuối nên sức khỏe giảm sút khá nhanh. Ở thời điểm hiện tại, nam nhạc sĩ vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện được nhưng ăn uống rất khó khăn. Ung thư tụy là căn bệnh ít gặp nhưng lại rất nguy hiểm bởi khó phát hiện, khó điều trị và tỉ lệ tử vong cực cao. Hầu hết bệnh nhân ung thư tụy sau khi điều trị bằng phẫu thuật chỉ sống được khoảng 2-3 năm, tỉ lệ tái phát sau phẫu thuật cũng khá lớn. Còn với những bệnh nhân bị ung thư tụy giai đoạn cuối không thể can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật thì đa số người bệnh đều không sống quá 1 năm sau khi phát hiện bệnh. Hiện không có biện pháp phòng ngừa ung thư tuyến tụy, tuy nhiên, việc giảm thiểu các yếu tố nguy cơ là rất quan trọng. Một số biện pháp như không hút thuốc lá, không rượu bia có thể làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh này. Không hút thuốc lá: Những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn gấp 2 – 3 lần so với những người không hút thuốc. Các nhà khoa học cho rằng: hóa chất gây ung thư trong khói thuốc xâm nhập vào máu và gây tổn hại tới tuyến tụy, dẫn tới ung thư tuyến tụy. Do đó, để phòng ngừa ung thư tuyến tụy, tốt nhất không nên sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Duy trì cân nặng hợp lý: Thừa cân, béo phì có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy. Vì thế, việc tập luyện thể dục thường xuyên sẽ giúp chúng ta duy trì được cân nặng hợp lý, làm giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cũng như nhiều loại bệnh khác. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh: Một chế độ ăn uống giàu trái cây và rau quả rất tốt cho sức khỏe, giúp phòng chống nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư tuyến tụy. Vì thế, trong chế độ ăn uống hàng ngày, chúng ta nên bổ sung nhiều rau củ quả giàu vitamin và chất xơ như cải bó xôi, bông cải xanh, táo, cam, cà chua, chuối... Một nghiên cứu tại Mỹ phát hiện nước ép của trái mướp đắng có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tụy. Mướp đắng chứa nhiều chất chống ô xy hóa, chứa cả beta-carotene và lutein. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nó là sự kết hợp độc đáo của các chất dinh dưỡng giúp chống lại cả ung thư và bệnh tiểu đường. Tỏi chứa chất chống oxy hóa cực mạnh kèm theo flavonoid, selen và arginine có lợi cho sức khỏe. Thuộc tính kháng độc cao có trong tỏi được chứng minh tác dụng ngăn ngừa ung thư tuyến tụy hiệu quả. Nấm vốn được coi là phương thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó có hỗ trợ điều trị bệnh viêm tụy và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra, thực phẩm này cũng rất hữu ích trong việc tăng tính hiệu quả cho người đang phải hóa trị liệu. Rau bina (cải bó xôi): Với hàm lượng vitamin B phong phú, rau bina được biết đến là “phương thuốc” hữu hiệu để điều trị viêm tụy. Không chỉ vậy, loại rau này cũng có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ nâng cao sức khỏe con người, tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật. Súp lơ xanh có thành phần là sulphoraphane - một hợp chất chống ung thư cực mạnh giúp giết chết các tế bào ung thư. Một số nghiên cứu chứng minh rằng, ngoài ung thư tụy, súp lơ xanh còn ngăn ngừa một số loại ung thư khác như: ung thư đại tràng và ung thư vú … Khoai lang là món ăn rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết đây cũng là thực phẩm góp phần ngăn ngừa ung thư hiệu quả, trong đó có ung thư tụy. Theo các chuyên gia, vitamin C, beta carotene có trong thành phần của khoai lang có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa căn bệnh ung thư tụy. Sữa chua: Ngoài việc hỗ trợ tiêu hóa tốt thức ăn, sữa chua cũng ngăn ngừa chứng viêm tụy hiệu quả. Cũng chính nhờ hệ tiêu hóa được hoạt động “trơn tru” mà căn bệnh ung thư tụy sẽ không còn tới “ghé thăm” bạn nữa. Quả anh đào (cherry): Quả anh đào có đặc tính chống oxy hóa cao, trong đó có hợp chất perillyl có tác dụng rất tốt trong ngăn ngừa ung thư tuyến tụy. Bởi vậy, để tránh nguy cơ ung thư, bạn nên thêm loại quả này vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Ảnh: Internet. Video "Quá trình phát triển tế bào ung thư như thế nào, tế bào ung thư phát triển ra sao". Nguồn: Team Ta.

