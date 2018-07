Nhà chồng cho phép đi làm nhưng bắt phải nộp hết lương

Chuyện chồng và gia đình nhà chồng bắt vợ nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, con cái không còn là chuyện hiếm. Họ muốn vợ mình, con dâu mình toàn tâm toàn ý với chồng con. Nhưng họ không ở vào hoàn cảnh của người khác nên họ không thể biết được, việc phụ thuộc kinh tế mệt mỏi và nhiều vấn đề thế nào. Ai chẳng thích tự do tiêu những đồng tiền mình kiếm được, ai là người thích ngửa tay xin tiền chồng cho dù việc lớn việc nhỏ? Nếu người chồng rộng rãi, tâm lí thì vợ được nhờ, còn không sẽ là nhiều tủi thân, thậm chí cả nước mắt cho vợ.



Người vợ trẻ trong câu chuyện dưới đây sau nhiều lần đấu tranh đã được bố mẹ chồng cho phép đi làm, nhưng yêu cầu sau đó của ông bà lại khiến cô kinh hãi: tiền lương làm được cô phải nộp cho chồng giữ kinh tế!

"Em có chuyện muốn hỏi mọi người ạ, em lấy chồng được nửa năm rồi ạ, suốt thời gian ấy em ở nhà cơm nước phụ việc chồng. Trước khi lấy chồng em làm spa còn chồng em làm cơ khí, em cũng tính lấy chồng xong thời gian đầu ở nhà phụ chồng cho đến khi ổn định rồi đi làm công việc của mình. Chồng em và gia đình chồng em không đồng ý cho em đi làm, nói em là lấy chồng phải theo thói nhà chồng. Em thì ở nhà khồng kiếm được tiền phải phụ thuộc kinh tế nhiều cái cũng bất cập nên muốn đi làm để tự chủ kinh tế, bớt nhàm chán thời gian ở nhà.

Đợt vừa rồi bố mẹ chồng em có ra chơi 1 thời gian, em cũng nói mong muốn đi làm của mình, sau đó mẹ chồng em cũng đồng ý và bảo em là nếu đi làm thì hàng tháng phải đóng góp tiền cho chồng, trong gia đình thì chồng phải giữ kinh tế! Nói thật lần đầu em nghe thấy có chuyện là vợ đi làm phải đóng tiền hàng tháng để cho chồng giữ kinh tế nên thắc mắc mới lên đây hỏi mọi người? Trong gia đình thì các mẹ hay là chồng giữ kinh tế và các mẹ đi làm có phải đóng tiền hàng tháng cho chồng không ạ?" Theo như trong bài viết, thì vợ chồng cô ở riêng với bố mẹ chồng. Thiết nghĩ, chuyện con cái đã lập gia đình mà bố mẹ chồng còn quá áp đặt ý nghĩ của mình lên các con, cấm tiệt con dâu không được đi làm thật sự là một điều không hay gì. Con dâu là một người trưởng thành, kết hôn là để cùng chồng xây dựng tổ ấm mới, chứ không có nghĩa khi về làm dâu nhà người khác là mất sạch quyền lợi và không có tiếng nói, bố mẹ chồng bảo thế nào phải nghe vậy. Chuyện cô đi làm hay ở nhà chăm sóc gia đình, nên là việc vợ chồng cô tự bàn bạc riêng với nhau và đồng thuận quyết định. Chuyện đâu dừng ở việc bắt con dâu ở nhà, đến khi bố mẹ chồng cô đồng ý cho cô đi làm sau một thời gian cô thuyết phục, thì ông bà lại có yêu cầu khác oái oăm hơn nhiều: hàng tháng phải góp tiền cho chồng, trong nhà chồng giữ kinh tế. Theo chia sẻ của cô sau đó, chồng cô cũng tán đồng ý kiến của bố mẹ, bảo cô làm được 6 triệu phải đưa anh ta giữ 4 triệu. Ảnh minh họa.

Thật sự có quá nhiều vấn đề bất cập quanh chuyện này. Thứ nhất, bố mẹ chồng thực sự đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái, khi chúng đã ở riêng. Tiền nong trong gia đình do vợ chồng thống nhất cách xử lí, việc mẹ chồng bắt con dâu phải thế này thế kia có phần quá phận. Thứ hai, kinh tế trong nhà là của hai vợ chồng cùng nhau làm ra, thì nên cả hai người cùng giữ gìn, bảo quản, không ai có quyền quản lí một mình trừ phi người kia đồng ý. Không có cái lí nào vợ phải nộp lương cho chồng giữ nếu cô ấy không muốn. Chưa nói, phụ nữ vẫn thường giỏi giang hơn đàn ông trong việc tính toán chi tiêu và giữ tiền. Thứ ba, vợ chồng cô ở riêng, vậy hẳn cơm nước, chi tiêu hàng ngày là cô đảm nhận. Thế có lí do gì mà chồng cô nộp tiền cho anh ta, đáng nhẽ anh ta phải đóng tiền sinh hoạt phí cho cô mới đúng chứ? Để sau đó mỗi ngày anh ta phát cho vợ vài đồng tiền chợ ư? Người vợ đi làm để mong tự chủ tài chính, nhưng cuối cùng đợi cô vẫn là chuỗi ngày ngửa tay hỏi tiền người khác! Cái viễn cảnh ấy thật sự quá ư nực cười!

Tiền nong là một vấn đề nhạy cảm, mà nỗi khổ tâm của người vợ trong bài tâm sự chung quy cũng chỉ xoay quanh một chữ "tham". Mẹ chồng cô khi lấy bố chồng cô, hẳn bà muốn bà có thể nắm kinh tế trong tay. Nhưng tới lượt con trai mình cưới vợ, thì lại muốn con trai giữ được tiền của cả con dâu! Giá như bà bớt tính toán, giá như người chồng thấu tình đạt lí hơn…