Nguyên tắc tăng cân cho người gầy

Trong khi nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, bị ám ảnh vì cân nặng quá khổ, luôn tìm cách giảm cân, nhiều người lại mang trong mình ước mơ thoát khỏi thân hình gầy gò. Đối với họ, việc làm thế nào để tăng cân cũng là bài toán nan giải.



Vì sao ăn nhiều vẫn không tăng cân?

Lương y Quốc Trung cho hay nguyên nhân duy nhất của việc ăn nhiều, bổ dưỡng mà vẫn không thể tăng cân là quá trình hấp thu thức ăn của cơ thể.

“Thức ăn vào cơ thể sẽ qua rất nhiều quá trình. Đầu tiên là quá trình chuyển hóa, ví dụ tinh bột sẽ chuyển hóa thành đường, chất đạm thành các axit amin, chất béo thành các axit béo. Những cấu trúc đơn giản ấy sẽ được cơ thể hấp thu qua hệ thống tiêu hóa, đặc biệt là ruột non. Dạ dày co bóp làm nhỏ thức ăn, đến ruột non thức ăn sẽ được hấp thu ở các mao mạch của ruột.

Hệ thống enzym - men tiêu hóa - sẽ là chất xúc tác để chuyển hóa thức ăn. Nếu men tiêu hóa không đủ, cơ thể sẽ không thể hấp thu được thức ăn. Đó chính là lý do bạn không thể tăng cân”, lương y Vũ Quốc Trung giải thích.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cũng cho biết nhiều người có thể tạng kém hoặc mắc các bệnh lý về đường ruột dẫn tới việc không hấp thu được thức ăn.

Thông thường, một người có thân hình gầy yếu (do ăn uống không đủ chất, lượng ăn vào không bù được năng lượng tiêu hao với những người làm việc quá vất vả) có thể tăng cân nếu được bồi bổ và nghỉ ngơi đúng cách.

Trong khi nhiều người, đặc biệt phụ nữ bị ám ảnh vì cân nặng quá khổ, luôn tìm cách giảm cân, nhiều người lại mang trong mình ước mơ tăng cân. Ảnh: fitday. Làm thế nào để tăng cân?



Theo lương y Vũ Quốc Trung, 3 nhóm chất quan trọng bao gồm bột đường, chất đạm và chất béo. Bên cạnh đó, vitamin và khoáng chất cũng rất cần thiết đối với cơ thể.

Do đó, trong các bữa ăn hàng ngày, chúng ta cần chủ động và ý thức việc cân đối đủ 4 nhóm chất này, bởi thiếu hụt bất cứ thành phần nào cũng đều khiến cơ thể trở nên ốm yếu.

Để khắc phục tình trạng kém hấp thu của cơ thể, trong Tây y, bác sĩ sẽ giúp bổ sung các vitamin, khoáng chất dưới dạng viên tổng hợp, axit amin. Đông y cũng có rất nhiều vị thuốc tốt như mạch nha, hạt đậu trắng nảy mầm, sơn tra (táo mèo phơi khô), thần khúc,… Chúng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn để cơ thể hấp thu dinh dưỡng.

“Nếu cơ thể hấp thu dinh dưỡng như đúng bản chất của nó, chuyện tăng cân không hề khó”, lương y Vũ Quốc Trung chia sẻ.

PGS Lâm khuyến cáo người dân cần chú ý tới các bệnh lý của cơ thể. Đây là điều ít người quan tâm, thay vào đó họ chỉ tập trung ăn nhiều để cân nặng tăng nhanh nhất. Ngoài các bệnh lý trực tiếp khiến cơ thể khó hấp thu thức ăn, một số bệnh khác cũng ảnh hưởng đến quá trình này.

Nếu có bệnh, việc đầu tiên là phải chữa dứt điểm. Sau khi đã loại trừ hết bệnh tật, người gầy có thể cải thiện chế độ ăn uống để tăng cân bằng cách tăng khẩu phần ăn, uống thêm các vitamin khoáng chất bổ sung. Riêng về chế độ ăn uống, bên cạnh việc bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất linh hoạt, đa dạng, người gầy nên tăng cường chất béo. Ngoài ra, người gầy có thể sử dụng thêm sữa cao năng lượng vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, họ cũng cần phải duy trì lối sống lành mạnh, khoa học như không hút thuốc, dùng chất kích thích, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động để kích thích trao đổi chất để giúp cải thiện vóc dáng và duy trì cơ thể khỏe mạnh.