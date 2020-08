Nguyên tắc dinh dưỡng phòng chống dịch COVID-19 ai cũng cần biết

Ăn đủ 3 bữa chính: Theo Khoa Dinh dưỡng Tiết Chế, Bệnh viện Phổi Trung ương một trong những nguyên tắc dinh dưỡng phòng chống dịch COVID-19 là cung cấp đủ năng lượng qua các bữa ăn hàng ngày. Cần ăn đủ 03 bữa chính, và ăn thêm bữa phụ giữa giờ bằng sữa, sữa chua, hoa quả... Một số người có thói quen bỏ bữa, nhất là bữa sáng làm cho tổng năng lượng qua bữa ăn hàng ngày không đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể, khiến cơ thể mệt mỏi, hệ miễn dịch suy giảm, dễ mắc bệnh. Bổ sung thực phẩm nhiều đạm: Một chế độ ăn đủ đạm (protein) giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và giúp nhanh lành bệnh. Chất đạm còn cung cấp nguyên liệu tổng hợp các tế bào bạch cầu và kháng thể được ví như những binh lính trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập cơ thể. Đạm có nhiều trong các loại thực phẩm sau: thịt, cá, trứng, sữa, và các loại đậu/đỗ. Mỗi người cần ăn 5-6 phần đạm (protein)/ngày. Mỗi phần đạm (protein) tương đương 40g thịt/cá/ tôm, 1 quả trứng gà/vịt, 1 bìa đậu phụ, 1 cốc sữa. Nên phối hợp đa dạng thực phẩm trong bữa ăn, sử dụng đạm từ cả nguồn động vật và thực vật để đạt tổng số đạm (protein) cơ thể cần mỗi ngày. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất: Đây là các chất có tác dụng tăng cường miễn dịch trong bữa ăn hàng ngày. Ăn nhiều hơn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật nhiều Vitamin A và Caroten, các loại rau xanh và hoa quả nhiều vitamin C, thực phẩm chứa nhiều kẽm, selen… Nghiên cứu cho thấy bổ sung kẽm có tác dụng phòng bệnh nhiễm trùng đặc biệt là viêm phổi ở người cao tuổi. Bổ sung các loại thực phẩm nhiều vitamin A và omega-3: Đó là cá và các loại hải sản. Cá nên có mặt trong bữa ăn ít nhất 2 lần mỗi tuần. Vitamin A và omega-3 đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch đường hô hấp. Uống bổ sung thuốc đa sinh tố: Trong trường hợp chế độ ăn không đầy đủ, có thể xem xét uống bổ sung thuốc đa sinh tố chứa vitamin A, vitamin C, vitamin D, kẽm (Zn), và Selenium (Se). Đây là các chất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể trong giai đoạn dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Bổ sung các loại rau, củ gia vị nhiều hóa thực vật và tinh dầu: Tăng cường sử dụng, hành, tỏi, gừng, sả, chanh, và các loại rau thơm nhiều hóa thực vật và tinh dầu (bạc hà, kinh giới, tía tô…) trong các bữa ăn hàng ngày vì những thực phẩm này có tính kháng khuẩn cao. Có thể uống viên tinh dầu tỏi hoặc 1-2 nhánh tỏi tươi, nước gừng ấm, nước chanh sả ấm. Bổ sung các chế phẩm dinh dưỡng giàu năng lượng và đạm: Những người cao tuổi, trẻ nhỏ, những bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, người thiếu cân hoặc suy dinh dưỡng nên bổ sung các chế phẩm dinh dưỡng giàu năng lượng và đạm, ví dụ sữa nước hoặc sữa bột. Mỗi ngày bổ sung không quá 500 calo, tương đương 2 cốc sữa. Uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm: Chỉ cần cảm thấy có chút khô họng phải uống nước ngay. Lưu ý mỗi ngày uống không dưới 1500ml nước ấm. Uống từng ngụm nhỏ, nhiều lần trong ngày. Trẻ em và người cao tuổi cần bổ sung nước thường xuyên chứ không đợi cảm giác khát. Ngoài ra, cần hạn chế đồ dầu mỡ, đồ chiên rán, đồ ngọt. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi. Hạn chế bia rượu, tiệc tùng, tụ tập đông người, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhiễm.

