Người Nhật tiêu thụ rau cải, súp lơ xanh, cải bắp, cải xoăn gấp 5 lần người Mỹ - Ảnh: Internet Nếu bạn vẫn muốn thưởng thức những món ăn ngon nhưng vẫn luôn khỏe mạnh, hãy tuân thủ những nguyên tắc ăn uống lành mạnh của người Nhật dưới đây:

Ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo lành mạnh Sử dụng những loại chất béo lành mạnh giúp người Nhật giảm cholesterol xấu trong cơ thể, đẩy lùi nguy cơ bị xơ vữa động mạch. Người Nhật rất ưa chuộng các loại thực phẩm chứa chất béo tốt từ các loại hạt, dầu cá, oliu và quả bơ. Omega3 là một loại chất béo tốt cho cơ thể, chứa rất nhiều trong những loại thực phẩm này giúp người Nhật giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đẩy lùi những cơn đau tim và gia tăng tuổi thọ nhờ khả năng làm giảm chất béo trung tính trong máu. Ăn nhiều cá và rau xanh Thành phần nguyên liệu nổi bật nhất trong căn bếp của người Nhật là một số thực phẩm đơn giản nhưng là thức ăn chính cho các bữa ăn hàng ngày: Cá, rau biển, rau quả, đậu nành, gạo, trái cây, trà xanh. Bữa ăn truyền thống của người Nhật gồm một bát cơm, cá nướng, rau luộc, súp đậu hũ, trái cây tráng miệng và trà xanh. Người Nhật tiêu thụ gần 10% lượng cá của thế giới, mặc dù dân số của họ chỉ chiếm 2%, tức mỗi người dân Nhật ăn cá gấp 5 lần so với người dân khác trên thế giới. Hàm lượng acid béo omega-3 được bổ sung hàng ngày là lý do giải thích tại sao họ lại sống lâu và khỏe mạnh đến thế. Chưa kể người Nhật cũng tiêu thụ rau cải, súp lơ xanh, cải bắp, cải xoăn gấp 5 lần người Mỹ.

Nhai kỹ khi ăn, không ăn quá no

Đây có thể coi là nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Người dân xứ anh đào quan niệm, ăn chậm, nhai kỹ giúp no lâu, đồng thời ăn theo tiêu chuẩn chứ không ăn quá no sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2. Họ cũng cho rằng, việc nhai chậm nhai kỹ và dừng lại khi cảm thấy no 80% sẽ giúp cơ thể hấp thu đủ lượng thức ăn cần thiết cho một bữa, tránh hại dạ dày.

Ăn nhạt

Giảm ăn muối, duy trì mỗi ngày trung bình 6-7g muối trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ. Ăn ít muối cũng giúp hạ huyết áp ở mức vừa phải, đồng thời giảm sa sút trí tuệ, bảo vệ các tế bào não. Ý thức được những lợi ích này, người Nhật thường xuyên ăn những món ăn nhạt, giảm lượng muối trong quá trình chế biến thực phẩm cũng như sử dụng nước tương nhạt trong ăn uống.

Trông chừng lượng carb, natri và đường trong các bữa ăn

Ba thứ xấu trong ẩm thực Nhật Bản là carbohydrates, natri và đường. Chúng chỉ cần thiết cho sức khỏe với một lượng nhất định, và chúng ta cần phải cẩn thận với chúng để có một chế độ ăn lành mạnh.

Hầu hết trong các bữa ăn của người Nhật đều có nước tương (chứa natri), bất kể bạn có nhìn thấy nó hay không. Súp Miso, thức ăn chính trong nhiều thực đơn trong các nhà hàng chứa một lượng natri tốt, một số có gần 1.000mg của nó được đóng gói trong một bữa ăn. Nếu như bạn đang dựa vào teishoku để giữ sức khỏe, hãy cẩn thận về lượng natri và chú ý huyết áp của mình nếu bạn hay gia đình bạn có tiền sử các bệnh về tim. Khi mua đồ ăn ở các cửa hàng, hãy tìm kiếm những thành phần giúp bạn xác định lượng natri được sản xuất ra trong sản phẩm.

Bí quyết của sự đa dạng

Sự đa dạng cho bữa ăn của bạn sẽ giúp cho bạn thêm khỏe và có một thân hình thon thả. Nếu bạn đã từng có cơ hội thưởng thức một bữa ăn truyền thống của người Nhật tại suối nước nóng hay khi ghé qua Kyoto, bạn có thể nhận thấy có rất nhiều món ăn được chế biến từ cả đất và biển.

Một bữa ăn truyền thống của người Nhật thường được làm theo nguyên tắc ichijyu sansai (một món súp với ba món rau cộng thêm gạo và cá) để đảm bảo sự cân bằng tốt cho cơ thể và đó chính là chìa khóa cho một chế độ ăn uống lành mạnh của người Nhật.