Nguyên nhân “giết chết” ham muốn yêu ở nữ giới

Hiện nay theo thống kế tỉ lệ phụ nữ bị suy giảm ham muốn tình dục ngày càng tăng đồng thời tình trạng trẻ hóa cũng tăng lên khiến cho cuộc sống vợ chồng dần nguội lạnh. Lúc này, phụ nữ gần như không còn có nhu cầu gần gũi chồng, đã mất dần đi cảm giác khao khát chuyện ấy, việc quan hệ với chồng chỉ dừng lại ở mức độ đáp ứng nhu cầu của người bạn đời mà không đạt khoái cảm, đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ trong đời sống hôn nhân khi cả hai không còn hòa hợp chuyện căn gối.



Suy giảm ham muốn ở phụ nữ trẻ có thể xuất phát từ cả hai yếu tố về thể chất và tinh thần. Điểu này xuất phát từ những nguyên nhân chính bao gồm:

Thiếu ngủ

Ngủ không đủ giấc có thể khiến suy giảm ham muốn ở phụ nữ (Ảnh minh họa)

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ ngủ đủ giấc vào buổi tối sẽ gia tăng kích thích tình dục cũng như ham muốn vào những ngày tiếp theo. Việc thiếu ngủ thường xuyên, ngủ không đủ giấc sẽ khiến bạn phải sử dụng các loại trà, cafe vào buổi sáng để tinh thần luôn thoải mái, tuy nhiên đây lại là những thức uống hoàn toàn không có lợi cho đời sống tình dục, nó có thể giết chết ham muốn tự nhiên ở nữ giới.



Thường xuyên trong trạng thái căng thẳng

Cuộc sống quá căng thẳng, ngột ngạt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn tình dục của phụ nữ. Liên tục gặp tình trạng stress trong công việc có thể làm thay đổi hormone nội tiết tố. Lúc này, hormone cortisol tăng cao có thể ức chế hormone giới tính khiến bạn không còn cảm thấy hứng thú với chuyện “chăn gối” nữa.

Vì vậy, nếu cảm thấy quá căng thẳng, bạn nên ngồi thiền, tập yoga, đi bộ, đọc sách hoặc bất kỳ một việc gì khác giúp bạn có thể thư giãn.

Suy giảm ham muốn do sự lão hóa

Phụ nữ khi bước sang tuổi 30 sẽ bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nội tiết tố, do các bộ phận chịu trách nhiệm sinh sản dần dần bị teo nhỏ, lão hóa do tiêu tác dấn đến tình trạng “khô hạn” kéo dài, giảm nhu cầu “yêu”. Đây cũng chính là lý do khiến giảm ham muốn ở phụ nữ sau sinh khiến họ bị khô hạn và phải cần tới các loại gel bôi trơn.

Bị phân tâm

Để có ham muốn tình dục, phụ nữ cần được thư giãn để có thể tập trung vào khoái cảm. Phụ nữ thường sẽ chăm sóc gia đình, con cái trước khi nghĩ đến bản thân họ. Do vậy phụ nữ dễ bị phân tâm và lo lắng bởi những căng thẳng trong cuộc sống, khiến họ khó có thời gian suy nghĩ về tình dục, làm suy giảm ham muốn trong chuyện ấy.

Sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài

Thuốc tránh thai cũng như các loại thuốc hormon sinh dục sẽ làm phá vỡ cân bằng nội tiết bình thường của cơ thể, ảnh hưởng đến sự bài tiết của các kích thích tố nữ, làm giảm bôi trơn âm đạo. Vì vậy dẫn đến những khó chịu khi “yêu”. Thuốc tránh thai cũng có tác dụng phụ gây giảm ham muốn.

Để an toàn và giữ lửa trong đời sống vợ chồng, bạn nên dừng sử dụng thuốc tránh thai trong một thời gian và chuyển sang phương pháp khác để cơ thể có điều kiện cân bằng nội tiết trong cơ thể.

Sử dụng nhiều hóa chất trong cơ thể

Nghiên cứu chỉ ra rằng, những phụ nữ có hàm lượng phthalates trong nước tiểu hơn hai lần những người khác sẽ có mức độ ham muốn tình dục thấp. Các nhà khoa học cho biết phthalates được tìm thấy trong thực phẩm chế biến sẵn, thuốc trừ sâu và các vật dụng thường ngày có nguồn gốc tự nhựa dẻo.