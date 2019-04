Nguyên nhân cơ thể giữ nước khiến bạn tăng cân nhanh hơn

Nếu bạn nhận thấy mình bỗng bị tăng cân nhanh, điều này có thể là do cơ thể bạn đã bắt đầu giữ lại nhiều nước hơn mức cần thiết. Tiêu thụ quá nhiều natri (muối): Natri có trong hầu hết các loại thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Tiêu thụ quá nhiều natri và không uống đủ nước có thể dẫn đến sự lưu giữ chất lỏng trong cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể giữ nước. Thực phẩm chế biến chứa nhiều đường và natri. Hai chất này là những nguyên nhân chính gây ra phù nề hoặc giữ nước. Mất nước: Không uống đủ nước trong ngày có thể dẫn đến mất nước. Mất nước có thể làm cho cơ thể giữ lại nhiều nước để duy trì hoạt động. Điều này có thể dẫn đến sưng mô tế bào. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tích nước trong cơ thể. Thiếu vitamin B6 cũng có thể dẫn đến tình trạng giữ nước của cơ thể. Do đó bạn cần phải chắc chắn cung cấp đủ vitamin cho cơ thể. Các nguồn cung cấp vitamin B6 tốt nhất là cá ngừ, hạt hướng dương, khoai tây, quả hồ trăn, chuối... Thiếu magiê: Magiê được biết đến là một trong những khoáng chất quan trọng nhất cho sức khỏe của chúng ta. Đủ lượng magiê cần thiết giúp ngăn ngừa giữ nước trong cơ thể. Magiê có thể tìm thấy trong các loại thực phẩm như các loại hạt, trái cây sấy khô, bơ, ngũ cốc nguyên hạt và rau chân vịt. Thiếu kali trong cơ thể có thể dẫn đến hoạt động không đúng cách của các cơ quan, sự mất cân bằng chất lỏng và giữ nước. Đó là do khoáng chất này có trách nhiệm điều chỉnh, cân bằng nước trong cơ thể. Mang thai: Trọng lượng của tử cung đè lên tĩnh mạch chính có thể gây ra tích tụ chất lỏng của cơ thể trong thời kỳ mang thai. Đây không phải là một vấn đề lớn cần phải lo lắng, vì vấn đề sẽ được giải quyết sau khi sinh. Không hoạt động thể chất: Tập thể dục giúp lưu thông máu qua các tĩnh mạch chân dễ dàng. Nếu không tập thể dục, máu không đi đủ nhanh thì nó sẽ bắt đầu tích tụ ở chân. Do đó, tập thể dục là cần thiết để kích thích hệ tuần hoàn và ngăn ngừa giữ nước. Để tránh tình trạng cơ thể giữ nước, bạn nên dùng 8 ly nước và chất lỏng mỗi ngày. Bạn cũng có thể chú ý đến màu nước tiểu, bạn cần uống nhiều hơn nếu nước tiểu có màu vàng và cô đặc. Nguồn ảnh: Boldsky. Mô tả video: Coi chừng nguy cơ tử vong vì cơ thể mất nước khi trời nắng nóng

Nếu bạn nhận thấy mình bỗng bị tăng cân nhanh, điều này có thể là do cơ thể bạn đã bắt đầu giữ lại nhiều nước hơn mức cần thiết. Tiêu thụ quá nhiều natri (muối): Natri có trong hầu hết các loại thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Tiêu thụ quá nhiều natri và không uống đủ nước có thể dẫn đến sự lưu giữ chất lỏng trong cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể giữ nước. Thực phẩm chế biến chứa nhiều đường và natri. Hai chất này là những nguyên nhân chính gây ra phù nề hoặc giữ nước. Mất nước: Không uống đủ nước trong ngày có thể dẫn đến mất nước. Mất nước có thể làm cho cơ thể giữ lại nhiều nước để duy trì hoạt động. Điều này có thể dẫn đến sưng mô tế bào. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tích nước trong cơ thể. Thiếu vitamin B6 cũng có thể dẫn đến tình trạng giữ nước của cơ thể. Do đó bạn cần phải chắc chắn cung cấp đủ vitamin cho cơ thể. Các nguồn cung cấp vitamin B6 tốt nhất là cá ngừ, hạt hướng dương, khoai tây, quả hồ trăn, chuối... Thiếu magiê: Magiê được biết đến là một trong những khoáng chất quan trọng nhất cho sức khỏe của chúng ta. Đủ lượng magiê cần thiết giúp ngăn ngừa giữ nước trong cơ thể. Magiê có thể tìm thấy trong các loại thực phẩm như các loại hạt, trái cây sấy khô, bơ, ngũ cốc nguyên hạt và rau chân vịt. Thiếu kali trong cơ thể có thể dẫn đến hoạt động không đúng cách của các cơ quan, sự mất cân bằng chất lỏng và giữ nước. Đó là do khoáng chất này có trách nhiệm điều chỉnh, cân bằng nước trong cơ thể. Mang thai: Trọng lượng của tử cung đè lên tĩnh mạch chính có thể gây ra tích tụ chất lỏng của cơ thể trong thời kỳ mang thai. Đây không phải là một vấn đề lớn cần phải lo lắng, vì vấn đề sẽ được giải quyết sau khi sinh. Không hoạt động thể chất: Tập thể dục giúp lưu thông máu qua các tĩnh mạch chân dễ dàng. Nếu không tập thể dục, máu không đi đủ nhanh thì nó sẽ bắt đầu tích tụ ở chân. Do đó, tập thể dục là cần thiết để kích thích hệ tuần hoàn và ngăn ngừa giữ nước. Để tránh tình trạng cơ thể giữ nước , bạn nên dùng 8 ly nước và chất lỏng mỗi ngày. Bạn cũng có thể chú ý đến màu nước tiểu, bạn cần uống nhiều hơn nếu nước tiểu có màu vàng và cô đặc. Nguồn ảnh: Boldsky. Mô tả video: Coi chừng nguy cơ tử vong vì cơ thể mất nước khi trời nắng nóng