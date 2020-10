Nguy cơ tiềm ẩn trong món kem nhả khói được giới trẻ yêu thích

Trong những năm gần đây, kem nhả khói trở thành một món ăn vặt được các thanh thiếu niên ở nhiều nước ưa chuộng, trong đó có Việt Nam. Người ăn sẽ thấy thích thú vì nhả được khói như rồng. Điểm độc đáo nhất của món ăn này chính là khiến cho hơi thở của bạn phì phèo khói giống như đang hút thuốc lá. Điều này xảy ra là do trong cốc kem có khí nitơ lỏng tồn tại ở mức nhiệt độ rất lạnh và thấp tầm -196 độ C. Theo các chuyên gia hóa học, nhiệt độ của ni-tơ lỏng là khoảng -196 độ C và có thể gây bỏng lạnh hay bỏng khói nếu tiếp xúc trực tiếp. Những người bị bỏng lạnh có thể xuất hiện các hiện tượng như sứt môi hay tình trạng tê liệt chân tay. Nguy hiểm hơn khi hít phải khí ni-tơ nồng độ cao vào máu, não bộ sẽ phát một tín hiệu cho haemoglobin (đây là một protein phức tạp chứa phần tử sắt có khả năng thu nhập, lưu trữ và phóng thích oxy trong cơ thể) ngừng vận chuyển oxy làm tim ngừng đập. Ni-tơ lỏng có thể được ứng dụng phổ biến trong việc chế biến thực phẩm nhưng nó không phải chất an toàn nên phải cẩn thận. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cảnh báo về thức ăn và thức uống chứa nitơ lỏng và khuyến cáo mọi người tránh tiêu thụ bất cứ thứ gì được chuẩn bị với chất nguy hiểm tiềm tàng này. "Nitơ lỏng, mặc dù bình thường không độc hại nhưng thực tế có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho da và các cơ quan nội tạng nếu bị xử lý sai cách hoặc vô tình nuốt phải ở nhiệt độ cực thấp. Tổn thương có thể xuất hiện sau khi ăn uống hoặc thậm chí đơn giản hơn là do tiếp xúc hóa chất", FDA nhận định. FDA cũng cho biết thêm, hít phải hơi do nitơ lỏng thải ra cũng nguy hiểm và có thể gây khó thở, đặc biệt là đối với những người bị hen suyễn. Thức ăn và đồ uống có chứa nitơ lỏng thường được bán trên thị trường được ví như tạo ra "hơi thở của rồng", "hơi thở trên trời" và chúng thường được bán tại các trung tâm mua sắm, quán ăn, ki-ốt và hội chợ - cũng như một số nhà hàng cao cấp. Trước đây, trên thế giới cũng đã có nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc do sử dụng món ăn chứa ni-tơ lỏng. Điển hình như ngày 3/8/2017, hãng tin RT đưa tin về việc một bé trai 12 tuổi ở Hàn Quốc trở thành nạn nhân khi ăn món ngũ cốc chứa ni-tơ lỏng bốc khói lúc đến chơi tại công viên ở thành phố Cheonan ngày 1/8/2017 khiến thủng dạ dày. Một sự cố tương tự xảy ra ở New Delhi hồi tháng 7 kéo theo lệnh cấm bán thực phẩm có nitơ lỏng tại thủ đô của Ấn Độ. Năm 2012, bác sĩ Anh phải cắt bỏ dạ dày và nối trực tiếp thực quản vào ruột non của một cô gái tên là Gaby Scanlon sau khi cô dùng cocktail được xử lý với nitơ lỏng trong tiệc sinh nhật tuổi 18 tổ chức ở quán bar. Tại Việt Nam chưa ghi nhận tai nạn hy hữu nào từ việc sử dụng các món ăn chứa ni-tơ lỏng, tuy nhiên, người tiêu dùng nên hết sức thận trọng vì có thể gây bỏng môi, miệng, thực quản và dạ dày nếu nuốt quá nhiều. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV.

