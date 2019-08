Nguy cơ mắc phải hội chứng sốc nhiễm độc nguy hiểm khi đến “ngày đèn đỏ"

Hội chứng sốc nhiễm độc khi sử dụng băng vệ sinh dù rất hiếm gặp, nhưng căn bệnh này luôn tiềm ẩn nguy cơ có thể gây chết người bất cứ lúc nào.



Lauren Wasser, cô người mẫu 29 tuổi đến từ Mỹ đã mắc phải Hội chứng sốc nhiễm độc khi cô sử dụng băng vệ sinh trong kỳ "đèn đỏ" của mình. Mặc dù trên vỏ hộp băng vệ sinh có ghi cảnh báo rằng khách hàng không nên thay chúng liên tục trong thời gian ngắn, cũng không nên để nó trong người lâu hơn 8 giờ. Nhưng Wasser cho biết cô đã không thực hiện đúng chỉ dẫn này do điều kiện thực tế không cho phép.

Lauren Wasser, cô người mẫu 29 tuổi đến từ Mỹ đã phải cắt bỏ các ngón chân vì hội chứng sốc nhiễm độc khi sử dụng băng vệ sinh. Triệu chứng ban đầu mà cô gặp phải chỉ là những lần cảm cúm, sau đó nó bắt đầu biến thành một cơn đau tim. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng đến nỗi Wasser đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ một bên chân trái và các ngón chân của bên chân phải.



Hình ảnh của cô trong bệnh viện khi phải đối mặt với nguy cơ sốt cao, đau tim và hoại tử ngón chân. Sau khi phải đối mặt với một lần phẫu thuật cắt bỏ chân khác, người mẫu trẻ xứ Los Angeles quyết định chia sẻ với tất cả mọi người để cảnh báo về những mối nguy hiểm liên quan đến việc sử dụng băng vệ sinh.



Hội chứng sốc nhiễm độc là gì?

Hội chứng sốc nhiễm độc (toxic shock syndrome – viết tắt là TSS) là tình trạng hiếm gặp, đe dọa đến tính mạng do nhiễm độc máu gây ra bởi độc tố của vi khuẩn.

Hai loại vi khuẩn chính gây ra hội chứng này là Staphylococcus aureus và Streptococcus pyogenes – (sốc độc do Streptococcus vi khuẩn hiếm gặp hơn). Đây là những vi khuẩn có thể sản xuất chất độc. Ở một số người, cơ thể không thể chống lại độc tố khiến hệ thống miễn dịch có phản ứng gây ra các triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy những ai có nguy cơ mắc phải hội chứng sốc độc?

Hội chứng sốc nhiễm độc có thể xảy ra với bất cứ ai bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, nhưng thường gặp nhất là ở phụ nữ do họ có thói quen sử dụng băng vệ sinh khi đến ngày "đèn đỏ".

Mỗi năm, có hơn 100.000 phụ nữ trên thế giới mắc phải hội chứng này. Thậm chí, nó đã từng trở thành một vấn đề nóng vào khoảng cuối những năm 70, đầu những năm 80, sau khi gây ra cái chết cho những cô gái trẻ sử dụng băng vệ sinh. Những loại băng vệ sinh này đã bị loại bỏ trên thị trường vào thời điểm đó.

Hiện nay, hơn 1 nửa trường hợp sốc độc ghi nhận được là do phụ nữ sử dụng băng vệ sinh siêu thấm hút. Nguyên nhân xảy ra hiện tượng sốc nhiễm độc là do băng vệ sinh thấm hút quá nhanh, khiến môi trường âm đạo bị khô, tạo điều kiện cho vi khuẩn Staphylococcus aureus phát triển. Độc tố do vi khuẩn này sản sinh ra sẽ được hấp thu vào máu, gây nhiễm độc.

Hiện tượng này cũng có thể xảy ra nếu bạn sử dụng tampon khi âm đạo đang bị viêm nhiễm lở loét.

Dấu hiệu nhận biết và triệu chứng của hội chứng sốc nhiễm độc là gì?

Các triệu chứng của hội chứng này xảy ra khá đột ngột vì đây là căn bệnh gây ra bởi vi khuẩn có độc. Khi nhiễm vi khuẩn Staphylococcus hoặc Streptococcus, rất nhiều cơ quan trong cơ thể người bệnh đầu bị “xâm nhập” và “gây hại”.

Các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng này bao gồm:

- Sốt cao (hơn 38,8°C)

- Nôn mửa hoặc tiêu chảy

- Tụt huyết áp nhanh (có cảm giác lâng lâng hoặc ngất xỉu)

- Phát ban bất cứ nơi nào trên cơ thể, bao gồm cả lòng bàn tay và lòng bàn chân.

- Đau cơ

- Mắt, miệng, cổ họng, và âm đạo sưng đỏ.

- Đau đầu, rối loạn, mất phương hướng, hoặc co giật

Suy thận, suy hô hấp và một số cơ quan khác cũng bị suy giảm chức năng.

Thông thường, các triệu chứng sẽ xuất hiện cách 2-3 ngày sau khi nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy theo thể trạng và mức độ bị nhiễm trùng.

Làm thế nào để phòng tránh mắc phải hội chứng sốc nhiễm độc?

Trên thực tế, đối với phụ nữ - người có nguy cơ cao dễ mắc phải hội chứng này hơn so với nam giới. Nhưng bạn có thể hoàn toàn đẩy lùi được nó nếu áp dụng các biện pháp sau:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thành phần của BVS để lựa chọn loại phù hợp.

- Hạn chế sử dụng tampon và BVS siêu thấm hút, thay vào đó hãy sử dụng loại BVS thông thường. Đối với những bạn từng mắc hội chứng TSS, nên quay lại cách truyền thống là vải màn để thay thế.

- Thay BVS thường xuyên 4 tiếng/lần để tránh sự sinh sản của vi khuẩn do sử dụng trong thời gian dài.

- Vệ sinh sạch sẽ vùng kín trong những ‘ngày đèn đỏ’.

- Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu có liên quan đến TSS, nên nhanh chóng đến gặp bác sỹ để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Nên hiểu rằng hội chứng sốc nhiễm độc có thể tái phát. Vì thế, bệnh nhân đã mắc bệnh một lần có thể tái phát bệnh trong tương lai.