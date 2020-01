Người Việt thường ăn gì ngày mùng 1 để may mắn cả năm

Xôi gấc vừa để thờ cúng gia tiên, vừa là món ăn may mắn trong ngày đầu năm trong nhiều gia đình Việt. Mọi người quan niệm rằng, màu đỏ của xôi gấc mang lại may mắn tài lộc cho ngày đầu năm. Ngoài ra, xôi gấc vừa giúp sáng mắt, phòng ngừa các mệnh về mắt như mà, nhức mỏi mắt, khô mắt, quáng gà, đục thuỷ tinh thể. Chúng cũng giúp chống lão hóa làm đẹp da, giúp da luôn mịn màng, tươi trẻ... Trong ngày Tết của mỗi gia đình Việt không thể thiếu được món bánh chưng, bánh tét. Món bánh truyền thống này là lời mong ước một năm mới dồi dào, no đủ, sung túc và thịnh vượng. Mâm cỗ cúng giao thừa thường không thể thiếu xôi gấc và gà trống luộc vàng óng với ý nghĩa khởi đầu một năm may mắn, nhiều tài lộc. Ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, cá là món ăn may mắn đầu năm với quan niệm cá ăn trong ngày Tết phải còn nguyên đầu đến đuôi để bảo đảm một năm mới “đầu xuôi đuôi lọt”. Trong mâm cỗ ngày Tết thường không thể thiếu các món từ những loại rau xanh nhiều lá (như cải xoăn, cải bắp) với quan niệm rằng ăn chúng sẽ mang lại nhiều tài lộc. Canh khổ qua, theo cách chơi chữ của người Việt, có nghĩa là mọi nỗi khổ sẽ qua đi để đón một năm mới hạnh phúc an lành. Quả dưa hấu cũng được coi là một thực phẩm may mắn dịp Tết. Người Việt quan niệm rằng quả dưa hấu tròn trịa viên mãn với sắc đỏ tài lộc sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia đình. Hoa quả có hình tròn như cam, chanh, bưởi...thường được bầy trên mâm ngũ quả vào dịp Tết với mong ước một năm mới may mắn, tròn đầy viên mãn. Ngày đầu năm mới, đu đủ là loại quả được nhiều gia đình lựa chọn làm món khai vị để mong quanh năm no ấm, đủ đầy. Món thịt kho thân thuộc cũng thường được ăn vào đầu năm mới. Những miếng thịt vuông, quả trứng tròn là biểu hiện hài hòa cho tính hài hòa âm dương, sự vuông tròn cho cả năm. Nguồn ảnh: Inernet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

