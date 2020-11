Người Việt đô thị lớn ngại đẻ: “Sợ... như sản phụ tử vong ở BV Việt Pháp”

Theo Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố đang có mức sinh dưới 2 con đa phần là nơi có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển. Theo thống kê, 21 tỉnh, thành phố ở nước ta có mức sinh thấp (mức sinh < 2,0 con), chiếm 39% quy mô dân số. Số này tập trung chủ yếu ở các tỉnh thành có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển ở Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có đến 5 thành phố trực thuộc trung ương. Đáng nói, mức sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế, lại ở nhóm thấp nhất cả nước (mức sinh: 1,39 con).



Trên thực tế, hiện nay, có rất nhiều phụ nữ ở đô thị lớn có xu hướng không sinh con vì "ngại". Mới đây, sự cố khiến sản phụ N.Q.P. tử vong sau khi sinh con theo dịch vụ “Thai sản và sinh đẻ trọn gói” tại Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội, lại càng khiến nhiều chị em tỏ ra hoang mang và ngại đẻ bởi sợ gặp phải tai biến tương tự.

Chia sẻ về sự hoang mang, lo lắng sau vụ việc sản phụ tử vong ở BV Việt Pháp, nhiều người bức xúc khi gia đình bệnh nhân đã chọn các gói sinh dịch vụ đắt đỏ nhưng vẫn không an toàn tính mạng. Một số người cho rằng sản phụ P tử vong có thể là do bác sĩ đã bỏ lỡ “thời cơ vàng” để cứu chữa bệnh nhân. Không muốn lặp lại sự cố sản khoa như chị P, nhiều người chọn cách không đẻ nữa để an toàn tính mạng. Không ít chị em ngại đẻ bởi họ sợ rằng việc bỏ ra tiền nhiều đi sinh để hưởng dịch vụ tốt chưa chắc đã an tâm.

“Sau vụ sản phụ tử vong ở BV Việt Pháp gần đây, tôi bàn với chồng mình rằng chỉ dừng lại ở 1 con để nuôi dạy tốt nhất và đảm bảo sức khỏe cũng như tính mạng của mình dù điều kiện kinh tế có thể sinh nhiều con hơn nữa. Ông xã tôi cũng đồng ý với lựa chọn chỉ sinh 1 đứa bởi sau khi chứng kiến tôi sinh bé đầu, anh rất thương và lo lắng cho sức khỏe của tôi”, chị Huyền Thu (Đà Nẵng) chia sẻ.

Cũng có chung lo lắng tương tự, chị Lê Tâm (TP HCM) cho hay: “Vợ chồng tôi mới kết hôn và đang có ý định sinh con nhưng sau khi đọc sự cố sản khoa ở BV Việt Pháp thì tôi và chồng lại lưỡng lự. Vốn sức khỏe của tôi không được tốt nên nếu có mang thai và sinh con lại càng đáng lo hơn. Có lẽ, chúng tôi sẽ lùi kế hoạch sinh em bé sang vài năm nữa hoặc khi nào chuẩn bị sức khỏe thật tốt”.

Mời độc giả xem video "Kết hôn không sinh con: Có ích kỉ trong cuộc sống hiện đại?". Nguồn: VTV TSTC.

Anh Nguyên Long (Hà Nội) bức xúc: “Vợ tôi cũng từng lựa chọn dịch vụ thai sản và sinh con trọn gói ở BV Việt Pháp khi đẻ đứa đầu tiên. Chúng tôi chấp nhận chịu chi phí cao nhưng chất lượng và dịch vụ nhiều lúc cũng không được như ý cho lắm. Cũng may là vợ tôi “vượt cạn” thành công chứ như vụ tử vong bất thường của sản phụ P vừa qua, giờ cô ấy vẫn sợ và ngại bầu đứa thứ 2”.

Tương tự, bà Ngọc Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Con trai tôi lấy vợ được 5 năm nay rồi nhưng chúng nó vẫn ngại sinh em bé. Tôi liên tục động viên và hứa sẽ cho tiền con dâu đi sinh đẻ dịch vụ tử tế nhưng nó vẫn khất lần khất lữa. Vừa qua, BV Việt Pháp xảy ra vụ sản phụ 24 tuổi tử vong bất thường, hai vợ chồng con trai tôi lại càng lo lắng và không muốn sinh con nữa. Thực sự, tôi cũng bất lực với chúng”.