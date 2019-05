Người phụ nữ buộc phải cắt ngón tay, ngón chân 30 lần vì bệnh lạ

Sarah Cox mắc phải căn bệnh rối loạn vận mạch ở tay và chân, khiến máu chảy đến ngón tay, ngón chân, tai và đầu mũi bị giảm do mạch máu bị hẹp và thường xảy ra khi người bệnh tiếp xúc với nhiệt độ thấp hoặc bị stress.

Cox được chẩn đoán mắc căn bệnh này khi cô 17 tuổi. Cô cũng hay bị tổn thương da, xơ cứng và còn bị bệnh lupus.

Sarah Cox đã 30 lần bị cắt tay và chân trong vòng sáu năm.

Các bệnh trên đều làm tổn thương đến hệ miễn dịch, để lại hậu quả: các ngón tay và ngón chân bị cắt cụt, khiến cô buộc phải xin nghỉ việc.

Chỉ trong 6 năm, Cox đã phải cắt ngón tay, ngón chân 30 lần. Cô luôn phải cố gắng thích nghi sau mỗi lần các ngón tay và chân bị cắt cụt. Mỗi khi trời trở lạnh, tay cô ấy trở nên tím tái và đau khớp. Ca phẫu thuật cắt cụt các ngón tay đầu tiên của Cox được thực hiện khi cô 24 tuổi vì nhiễm khuẩn nặng. Mỗi ngày, sức khỏe của cô càng yếu.

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyên cô không nên có con vì những bệnh trên tạo nguy cơ cao tổn thương sức khỏe cùng với áp lực của thai nhi đè lên các cơ quan có thể giết chết cô. Tuy nhiên, Cox không chấp nhận số phận nghiệt ngã ấy, cô vẫn kết hôn và sinh con.

Do nguy cơ sẩy thai và tử vong do mang thai cao, nên trong suốt thai kỳ, cô được các bác sĩ theo dõi rất kỹ. Vào tuần 36, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai. May mắn, em bé sinh ra khỏe mạnh. Hiện con trai cô đã được 10 tuổi và rất khỏe mạnh.