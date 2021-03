Người đẹp Khánh My chuộng trang phục ôm sát khoe hình thể “bốc lửa”

Từng là người mẫu gắn liền với hình ảnh nền nã, kín đáo, Khánh My bỗng có cuộc lột xác ngoạn mục khi liên tục diện những trang phục ôm sát, sexy khoe triệt để đường cong cơ thể. Với chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng ấn tượng là: 82-61-90, Khánh My tự tin diện đẹp tất cả các kiểu thời trang từ kín đáo đến những bộ trang phục hở bạo như bikini. Nhờ đường cong cơ thể gần như hoàn hảo, Khánh My tự tin diện đẹp mọi loại trang phục. Với những bộ trang phục ôm sát, Khánh My tự tin khoe vóc dáng bốc lửa khiến người nhìn phải đỏ mặt. Gu thời trang gợi cảm và sành điệu của người mẫu 9X được đánh giá khá cao. Khánh My rất chuộng các kiểu đầm hai dây ôm sát cơ thể để khoe đường cong hình chữ S nóng bỏng. Các thiết kế trễ vai với đường xẻ cao khoe đôi chân dài cũng được người đẹp 9X tận dụng triệt để. Người đẹp thường xuyên phô diễn đường cong nóng bỏng trong các trang phục hở eo, chất liệu váy mỏng, thiết kế kiệm vải. Để có thân hình đáng mơ ước như hiện tại, Khánh My đã kiên trì tập yoga hơn 10 năm nay. Một trong những bí quyết sở hữu vòng 3 hơn 100cm của Khánh My là kiên trì tập luyện squat trong nhiều năm qua. Cô từng chia sẻ về việc mỗi ngày squat 100 lần, trung bình một tuần khoảng 1000 lần. Ngoài squat thông thường, Khánh My còn thực hiện động tác đứng tấn cùng bóng tròn. Bài tập này giúp cơ thể phải gồng cơ lên, vừa đánh thức vùng cơ toàn thân và tập trung nhất là vòng 3, vừa giữ lưng thẳng khi áp bóng vào mặt tường. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

Từng là người mẫu gắn liền với hình ảnh nền nã, kín đáo, Khánh My bỗng có cuộc lột xác ngoạn mục khi liên tục diện những trang phục ôm sát, sexy khoe triệt để đường cong cơ thể. Với chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng ấn tượng là: 82-61-90, Khánh My tự tin diện đẹp tất cả các kiểu thời trang từ kín đáo đến những bộ trang phục hở bạo như bikini. Nhờ đường cong cơ thể gần như hoàn hảo, Khánh My tự tin diện đẹp mọi loại trang phục. Với những bộ trang phục ôm sát, Khánh My tự tin khoe vóc dáng bốc lửa khiến người nhìn phải đỏ mặt. Gu thời trang gợi cảm và sành điệu của người mẫu 9X được đánh giá khá cao. Khánh My rất chuộng các kiểu đầm hai dây ôm sát cơ thể để khoe đường cong hình chữ S nóng bỏng. Các thiết kế trễ vai với đường xẻ cao khoe đôi chân dài cũng được người đẹp 9X tận dụng triệt để. Người đẹp thường xuyên phô diễn đường cong nóng bỏng trong các trang phục hở eo, chất liệu váy mỏng, thiết kế kiệm vải. Để có thân hình đáng mơ ước như hiện tại, Khánh My đã kiên trì tập yoga hơn 10 năm nay. Một trong những bí quyết sở hữu vòng 3 hơn 100cm của Khánh My là kiên trì tập luyện squat trong nhiều năm qua. Cô từng chia sẻ về việc mỗi ngày squat 100 lần, trung bình một tuần khoảng 1000 lần. Ngoài squat thông thường, Khánh My còn thực hiện động tác đứng tấn cùng bóng tròn. Bài tập này giúp cơ thể phải gồng cơ lên, vừa đánh thức vùng cơ toàn thân và tập trung nhất là vòng 3, vừa giữ lưng thẳng khi áp bóng vào mặt tường. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.