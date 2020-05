Người đàn ông đột tử khi đang lái xe, bệnh diễn biến nhanh thế nào?

Theo ghi nhận, lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường. Đường Huỳnh Thúc Kháng bị tắc dài theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Láng Hạ.

Đột tử là một trong những thách thức của người bệnh cũng như của y học. Đột tử có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân thường gặp nhất là lên cơn ngưng tim, nhất là những người ở lứa tuổi trung niên, tức là trên 40 tuổi.

Cơn ngưng tim này xảy ra do rất nhiều nguyên nhân khác nhau như: rối loạn nhịp tim trầm trọng (ví dụ như cơn nhịp nhanh thất, rung thất) hoặc là tắc nghẽn mạch máu tim (mạch vành), hoặc do có bệnh lý tim trước đó như bệnh cơ tim sẵn có mà không biết (cơ tim bị phì đại hoặc giãn to).

Theo thống kê của Hội tim mạch Hoa Kỳ, có 4 nhóm nguyên nhân chính gây nên đột tử cả trong lẫn ngoài bệnh viện.

Những nguyên nhân gây đột tử

Nguyên nhân tim mạch: Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột tử . Mỗi năm có khoảng 326.000 bệnh nhân bị ngưng tim tại Mỹ và chỉ có tầm 10,8% sống sót, trong đó nam giới chiếm phần đa. Còn với nhồi máu cơ tim, chỉ tính tại nước Mỹ, cứ mỗi 43 giây lại có 1 người bị, trong đó khoảng 1/5 các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng. Rộng lớn hơn, theo dữ liệu y tế được tổng hợp từ hơn 190 quốc gia cho thấy bệnh tim vẫn là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu với 17,3 triệu ca tử vong mỗi năm và dự kiến con số này sẽ tăng lên hơn 23,6 triệu vào năm 2030.

Nguyên nhân gây ngừng tim thường do bệnh cơ tim phì đại (bệnh có yếu tố di truyền và đây là nguyên nhân hay gặp nhất), bất thường động mạch vành, bệnh tim bẩm sinh, viêm cơ tim, hội chứng Brugada…