Người bị mỡ máu cao nên ăn gì để cải thiện tình trạng bệnh?

Chất xơ có tác dụng loại bỏ một phần chất béo và cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Vì vậy, người bị mỡ máu cao nên tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất xơ để điều hòa rối loạn mỡ máu. Ảnh: duocmiennam. Bên cạnh đó, người bị mỡ máu cao cũng nên tăng cường ăn những thực phẩm chứa nhiều vitamin để làm giảm hàm lượng cholesterol. Ảnh: anninhthudo. Rau xanh, giá đỗ, các loại hoa quả như táo, nấm hương và hành tây...và các loại ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm giàu chất xơ và vitamin đặc biệt tốt cho người bị mỡ máu cao. Ảnh: cpcdn. Người bị mỡ máu cao nên tiêu thụ các loại thịt trắng như thịt gà, vịt, ngan. Đây là những loại thịt có chứa hàm lượng cholesterol thấp. Ảnh: tubeptot. Đồng thời, người mỡ máu cao nên hạn chế ăn các loại thịt đỏ chứa nhiều cholesterol để tránh làm cho bệnh tiến triển xấu hơn. Ảnh: dinhduongchuan. Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình bài tiết. Do đó, người bị mỡ máu cao nên uống nhiều nước mỗi ngày để thúc đẩy quá trình loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Ảnh: infonet. Đặc biệt, người bị mỡ máu cao nên ăn các thực phẩm chứa ít cholesterol để giảm lượng cholesterol đưa vào cơ thể. Giảm cholesterol chính là làm giảm lượng mỡ trong máu. Ảnh: revofood. Người bị mỡ máu cao không nên ăn quá 2 quả trứng mỗi tuần vì lòng đỏ trứng là thực phẩm rất giàu cholesterol. Ảnh: marrybaby. Ngoài ra, người bị mỡ máu cao nên ăn các loại cá và dầu có nguồn gốc thực vật chứa nhiều axit không no để cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu. Ảnh: nfo. Người bị mỡ máu nên ăn cá từ 2 - 3 lần/ tuần, sử dụng dầu lạc, dầu olive thay cho mỡ để cung cấp các axit béo không no nhiều nối đôi. Ảnh: whitepro.

