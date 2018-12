Ngủ chung hay ngủ riêng khi bước vào tuổi trung niên?

Những lý do cho việc “chia phòng”

Việc không còn ngủ chung với nhau thường là dấu hiệu của tuổi tác, khi cơ thể bắt đầu không còn sung mãn với chuyện ái ân như trước. Đó cũng là khởi đầu cho việc chấm dứt quan hệ tình dục sau này.

- Đối với người phụ nữ có tuổi thì việc này trở nên khó chịu bởi sự đau rát, viêm âm đạo sau khi giao hợp làm cho họ giảm hứng thú và né tránh. Giải pháp ngủ riêng chính là lối thoát tốt nhất trong mọi lựa chọn, tránh bớt phiền hà khó chịu khi phải ngủ chung do những nguyên nhân khách quan.

- Với nam giới thì khác, họ ngủ riêng vì khó chịu do tiếng ngáy quá to, nghiến răng, mớ, nói lảm nhảm khi ngủ, do giật tay chân. Đôi khi còn vì lý do sức khỏe như bệnh suyễn, tiếng thở khò khè, phì phò, đau ốm bệnh tật mãn tính, giải phẫu, tim mạch nhất là bệnh viêm khớp, suy nhược cơ thể… Hơi thở hay miệng hôi, mùi rượu hay thuốc lá,...

Đặc biệt, theo một nghiên cứu về giấc ngủ thì những rối loạn trong giấc ngủ được xem là một triệu chứng về thể chất khá phổ biến, sự rối loạn này sẽ dẫn đến suy nhược tinh thần và thể chất của một người. Gây ra việc thay đổi tính tình, cáu gắt là những nguyên nhân tạo ra bất hòa trong gia đình, một nửa số người trên 60 tuổi thường không có một giấc ngủ ngon.



Lựa chọn ngủ chung hay ngủ riêng mới là ưu việt?

Đối với những cặp vợ chồng có cuộc sống nhiều áp lực, có mâu thuẫn và những lấn cấn khó có thể cứu vãn, thì việc ngủ riêng là một giải pháp để gìn giữ hạnh phúc vợ chồng, tránh cho cả hai phải “chịu đựng” lẫn nhau một cách không cần thiết và khoảng thời gian này chính là thời gian để bồi bổ sức khỏe, để nghỉ ngơi và nhìn nhận lại mọi chuyện.

Tuy nhiên, nếu đã là vợ chồng, nghĩa phu thê trăm năm, nếu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tại sao không chuyện trò thân mật, giải quyết, hòa giải mọi bất đồng, biến sự cố lần này thành một cơ hội đầy thân tình mà 2 bên đều trải lòng và dễ dàng dung hòa mọi quan điểm.

BS. Vũ Nguyên Khiết chia sẻ: Nếu ngủ riêng, cánh cửa phòng mỗi người đóng kín, có nghĩa là họ đã vô tình thực hiện một cuộc sống ly thân. Việc ngủ chung sẽ có những động chạm vô tình hoặc cố ý vào vùng nhạy cảm của nhau, đánh thức ham muốn “yêu” trỗi dậy dễ dàng hơn nhiều. Quan hệ tình dục hài hòa là một trong tứ khoái của con người, hết sức quan trọng của hạnh phúc gia đình.

Cũng vì lý do đó, nhiều nhà tình dục học cho rằng vợ chồng không nên ngủ riêng phòng, có chăng thì chỉ ngủ riêng khu vực trong cùng một chiếc giường. Cần hiểu rằng với người luống tuổi nói “không” với việc quan hệ tình dục kéo dài sẽ dễ ảnh hưởng xấu đến các chức năng trong cơ thể của cả hai giới.

Người ta thường ví chiếc giường là thiên đàng, là nơi an lạc, là nơi an dưỡng và hạnh phúc nhất đối với cuộc sống lứa đôi. Càng về già chiếc giường càng trở nên kỳ diệu hơn, nó vừa là quá khứ, hiện tại và cho cả ước mơ của tương lai. Đừng vì những xúc cảm nhất thời mà làm hạn chế câu chuyện tình đang kéo dài của hai người. Cứ thoải mái với nhau, dung hòa những thói quen, để mọi chuyện được duy trì trong tầm kiểm soát, có khoa học và có hiệu quả khi bước vào tuổi xế chiều.