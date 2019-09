“Ngon miệng bổ mắt” những món ngon từ sen vừa lạ vừa quen

Cánh hoa sen chiên giòn: Hoa sen khi cắm lọ chỉ được khoảng 2 ngày là tàn. Những cánh hoa sau khi rụng vẫn còn tươi, bạn có thể nhặt lại, rửa sạch để khô để làm thành món ngon từ sen. Làm cánh hoa sen chiên giòn đơn giản như làm các món chiên khác. Nguyên liệu gồm cánh hoa, bột chiên giòn và dầu ăn. Cánh sen được phủ bột chiên, cho vào chảo dầu sôi, chiên vàng đều hai mặt và vớt ra, để ráo dầu. Món ăn chế biến dễ mà khó vì cánh sen mỏng, nếu ít bột quá sẽ cháy mà nhiều bột quá sẽ cứng. Khi làm bột phải thật mịn, lớp bột bám vừa đủ, chiên vừa tới là vớt ra. Cánh hoa sen chiên ăn vào miệng giòn tan tựa bim bim. Trẻ con sẽ rất thích món ăn này. Lá sen non cuốn cá lóc nướng: Những chiếc lá non vừa mọc nổi lên trên mặt nước vẫn còn cuộn mình được hái cả phần lá và phần ngó sen. Lá sen non có vị thơm dịu của sen, nhằng nhặng của lá non. Cá lóc được bắt từ ao, ngọt và ít xương, phải nướng làm sao cho lớp da bên ngoài cháy xém mà không bị khét, vẫn giữ được độ giòn. Ăn cá lóc nướng phải cuốn với lá sen non, chấm với nước mắm tỏi ớt chua cay vừa miệng. Khi ăn ta mở lá sen non ra cho các loại rau thơm, bánh tráng mè chiên giòn bẻ nhỏ, đậu phộng giả dập, mỡ hành, thịt cá rồi cuộn lại ăn với nước chấm.Cơm hấp lá sen là một món ăn thể hiện sự tinh túy của đất trời, vừa cao sang lại vừa gần gũi với đời sống người dân. Từ những nguyên liệu bình thường như gạo, hạt sen, muối mè, tôm, cà rốt..., qua bàn tay khéo léo của người đầu bếp đã trở thành một món ăn không thể nào chê được. Món ăn được mang ra sẽ có màu sắc hài hòa của nguyên liệu, gia vị đậm đà cùng hương sen hấp dẫn. Vị dẻo thơm của cơm, ngọt bùi của các loại rau, củ ướp hương sen chính là điều làm nên sự đặc biệt cho món cơm cung đình này. Món lá sen bọc gà đắp đất nướng là tuyệt phẩm. Gà được bọc lá sen thơm vị, nướng chín trong lửa, mở ra thơm lừng ngõ phố. Cơm hấp lá sen cùng với hạt sen, ngô non, gạo nếp thơm dẻo cũng khiến thực khách không thể nào quên. Nộm ngó sen: Là phần non nhất của cọng lá sen, nằm sát gốc cây, ngó sen là món ăn được sử dụng nhiều nhất trong món nộm. Nộm ngó sen trộn tôm thịt được yêu thích trên bàn ăn từ lâu, những miếng ngó sen giòn giòn, ngọt ngọt, ngấm mắm muối chua ngọt dễ ăn. Ngó sen còn được dùng trong các món xào với thịt bò, thịt ba chỉ hay tôm dễ ăn. Chè hạt sen long nhãn là sự kết hợp hài hoà và tinh tế giữa vị ngọt thanh và hương thơm hoà quyện có sen và nhãn. Không chỉ là một món tráng miệng dễ ăn, chè sen long nhãn còn là vị thuốc dưỡng tâm, an thần rất tốt cho sức khoẻ. Trà hoa sen: Không quá cầu kỳ để làm trà hoa sen, đơn giản là chút trà ngon và những nụ sen chưa nở. Nhét trà vào nhụy hoa, để trà thấm hương sen từ nhụy, từ đài hoa. Để qua một đêm, trà đó có thể mang pha. Củ sen hầm xương: Củ sen nằm dưới bùn nhưng không mang vị tanh của bùn. Củ sen rửa sạch, được nấu nhiều nhất là món củ sen hầm với sườn non, ngô, cà rốt... tạo thành một món canh vừa ngon, vừa bổ. Củ sen dễ ăn, giòn mát. Bát canh củ sen hấp dẫn bởi màu sắc và vị ngọt từ nước dùng xương và rau củ quả. Củ sen còn có thể làm nộm hoặc cầu kỳ hơn nữa là món bột củ sen, thanh mát giải nhiệt. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

