Ngoài sốt xuất huyết muỗi gây ra những bệnh nguy hiểm nào mà bạn chưa biết?

Sau sốt xuất huyết, sốt rét là căn bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra khoảng 600.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Đây là bệnh lây truyền do muỗi đã tồn tại từ rất lâu. Ảnh: amazonaws. Nguyên nhân từ việc muỗi cái Anopheles truyền ký sinh trùng Plasmodium trong vết cắn của chúng và khiến người bệnh sốt cao, ớn lạnh, gặp các triệu chứng như bị cúm nặng. Ảnh: giaoduc. Mặc dù việc tiêm chủng giúp kiểm soát nhưng không giúp nhiều trong việc loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét do muỗi gây ra. Ảnh: ha. Viêm não Nhật Bản là bệnh gây ra mức độ tử vong cao. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại các biến chứng nguy hiểm như động kinh, thiểu năng trí tuệ... Ảnh: pest. Virus viêm não Nhật Bản lây truyền qua vật trung gian là muỗi Culex, sinh sản ở những nơi nước đọng. Ảnh: blogspot. Khi mắc viêm não Nhật Bản, bệnh nhân sẽ gặp một số triệu chứng nghiêm trọng bao gồm nhiệt độ cao, co giật, hôn mê và nhức đầu dữ dội. Ảnh: duoimuoi. Đây là bệnh gây nguy hiểm đến não do lây nhiễm từ vết cắn của muỗi, mỗi năm gây tử vong khoảng 10.000 người. Ảnh: dietmoikhutrung. Bắt đầu xuất hiện từ năm 2016, virus Zika thường lây truyền qua vết cắn của những con muỗi mang mầm bệnh, chủ yếu là từ muỗi vằn (muỗi Aedes aegypti). Ảnh: headlines. Người nhiễm virus Zika có các triệu chứng gồm sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban, nặng có thể dẫn đến tử vong. Ảnh: cualuoichongcontrung. Virus Zika thậm chí còn có liên quan đến một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em khi nó ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Ảnh: anninhthudo.

Sau sốt xuất huyết, sốt rét là căn bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra khoảng 600.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Đây là bệnh lây truyền do muỗi đã tồn tại từ rất lâu. Ảnh: amazonaws. Nguyên nhân từ việc muỗi cái Anopheles truyền ký sinh trùng Plasmodium trong vết cắn của chúng và khiến người bệnh sốt cao, ớn lạnh, gặp các triệu chứng như bị cúm nặng. Ảnh: giaoduc. Mặc dù việc tiêm chủng giúp kiểm soát nhưng không giúp nhiều trong việc loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét do muỗi gây ra. Ảnh: ha. Viêm não Nhật Bản là bệnh gây ra mức độ tử vong cao. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại các biến chứng nguy hiểm như động kinh, thiểu năng trí tuệ... Ảnh: pest. Virus viêm não Nhật Bản lây truyền qua vật trung gian là muỗi Culex, sinh sản ở những nơi nước đọng. Ảnh: blogspot. Khi mắc viêm não Nhật Bản, bệnh nhân sẽ gặp một số triệu chứng nghiêm trọng bao gồm nhiệt độ cao, co giật, hôn mê và nhức đầu dữ dội. Ảnh: duoimuoi. Đây là bệnh gây nguy hiểm đến não do lây nhiễm từ vết cắn của muỗi, mỗi năm gây tử vong khoảng 10.000 người. Ảnh: dietmoikhutrung. Bắt đầu xuất hiện từ năm 2016, virus Zika thường lây truyền qua vết cắn của những con muỗi mang mầm bệnh, chủ yếu là từ muỗi vằn (muỗi Aedes aegypti). Ảnh: headlines. Người nhiễm virus Zika có các triệu chứng gồm sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban, nặng có thể dẫn đến tử vong. Ảnh: cualuoichongcontrung. Virus Zika thậm chí còn có liên quan đến một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em khi nó ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Ảnh: anninhthudo.