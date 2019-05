Ngoài Kingphar New, Công ty Kingphar Việt Nam từng bị “tuýt còi” vì những lý do nào?

Cục Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng TPBVSK Viên xương khớp Kingphar New trên một số trang web do vi phạm quy định quảng cáo. Cụ thể, nội dung quảng cáo công dụng Viên xương khớp Kingphar New trên các website này không phù hợp với hồ sơ công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Kingphar New tại website sieuthihaohao.com; nhathuoctrungnguyen.com, chuyenkhoaxuongkhop.net, shopee.vn, facebook.com .

TPBVSK Viên xương khớp Kingphar New bị cảnh báo trên một số trang web do vi phạm quy định quảng cáo

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, đây không phải là lần đầu tiên Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm. Thực tế công ty này từng không ít lần bị Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế xử phạt vì những sai phạm liên quan đến các sản phẩm mang thương hiệu Kingphar.

Tháng 7/2017, Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt Kingphar Việt Nam với số tiền 65 triệu đồng do có hành vi: Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Qee Tree Kingphar trên website http:// kingphar.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; và Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Qee Tree Kingphar trên website http:// kingphar.vn có nội dung gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Cùng với hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm, cải chính thông tin quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Qee tree Kingphar trên website http:// kingphar.vn theo đúng quy định.

Tháng 5/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội kiểm tra Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam, phát hiện đơn vị không có cơ sở sản xuất, đặt hàng gia công tại nhiều cơ sở sản xuất tại nhiều địa phương khác nhau.

Tại thời điểm kiểm tra có 23 sản phẩm của Kingphar lưu thông trên thị trường. Đoàn công tác đã tạm giữ hơn 2.000 hộp thực phẩm chức năng: Canxi D3, Kingphar Baby, Kingphar Slim, True lady Kingphar, Viên xương khớp Kingphar và Tràng Bát Vị. Tuy nhiên, trong số 5 sản phẩm thực phẩm chức năng được lấy mẫu đưa đi giám định thì có tới 3 mẫu không đạt chất lượng theo hồ sơ công bố và không phù hợp với quy định của Cục An toàn thực phẩm.

Cụ thể, 3 mẫu sản phẩm thực phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn là: Kingphar Baby, True lady Kingphar, và Viên xương khớp Kingphar. Trong đó, sản phẩm thực phẩm chức năng True lady Kingphar có hàm lượng Isoflavon và Collagen đều thấp hơn công bố; sản phẩm Kingphar Baby có hàm lượng Lactobacillus acidophilus và Bifidobacteriumlatis cũng thấp hơn công bố; Viên xương khớp Kingphar, thành phần glucosamin giảm gần 10% so với tiêu chuẩn công bố...

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm trên, Cục An toàn thực phẩm ra thông báo tạm dừng lưu thông, buộc thu hồi hàng hóa đối với 3 loại sản phẩm TPCN Kingphar Baby, True lady Kingphar, và Viên xương khớp Kingphar.

Năm 2013, Công ty CP Kingphar Việt Nam cũng bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm không đảm bảo được việc tự kiểm soát an toàn thực phẩm cho sản phẩm TPCN Kangraroo Man dẫn đến nguy cơ sản phẩm sau khi sản xuất không phù hợp tiêu chuẩn công bố.

Được biết, Công ty CP Kingphar Việt Nam có địa chỉ B58 đường Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, do ông Trần Nghĩa Vinh làm Giám đốc được thành lập vào năm 2009, chuyên sản xuất và phân phối các mặt hàng thực phẩm chức năng.

Hiện, trên thị trường Kingphar Việt Nam đang phân phối nhiều mặt hàng khác như TPBVSK Viên xương khớp Kingphar New, Trà giảm cân Kingphar Slim, TPCN Fucoidan Kingphar, bộ đôi TPCN Tăng sinh Lady và Ka-Man, TPCN Herba Hair Kingphar, Kem đánh răng thảo dược Kingphar,...