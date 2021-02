Ngỡ ngàng thực phẩm không nên dùng sớm, càng để lâu càng tốt

Trong khi hầu hết thực phẩm đều được khuyên ăn sớm sau khi thu hoạch thì nước tương, giấm, rượu... lại ngoại lệ, càng để lâu càng tốt. Dù vậy không phải nước tương, giấm, rượu... nào cũng phù hợp với lời khuyên trên. Những sản phẩm bày bán thương mại được sản xuất theo quy trình riêng, sử dụng phụ gia để bảo quản. Do vậy, chúng vẫn phải tuân theo hạn mức sử dụng trên bao bì đề ra. Nước tương. Nước tương là một trong những thực phẩm càng để lâu càng ngon. Khi được ủ theo phương pháp truyền thống, bịt kín và bảo quản nơi khô ráo, nước tương sẽ đậm vị hơn khi được để lâu. Rượu. Những người sành rượu tiết lộ, rượu mới nấu khi uống thường gắt, sốc. Nguyên nhân là do sự phân bố không đều của cụm phân tử nước và rượu, khiến rượu uống không được mềm. Rượu vừa nấu thường, hăng hắc. Đây là mùi của các độc tố có trong rượu như andehit, methanol, furfurol, …. Những độc tố này khi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Nếu nồng độ độc tố cao, nó sẽ dẫn tới ngộ độc rượu, nặng hơn là tử vong. Trong khi đó, rượu để lâu năm sẽ có hương vị thơm ngon khác hẳn. Rượu khi uống sẽ có mùi thơm rất hấp dẫn, mềm, không có cảm giác gắt ở lưỡi và họng. Hàm lượng độc tố trong rượu cũng được giảm đi. Giấm. Giống như nước tương, giấm càng để lâu càng được đánh giá cao. Nhiều người nghĩ rằng giấm để trong nhà thời gian lâu sẽ hết hạn, mất chất. Nhưng trên thực tế thì sự ngưng tụ bên trong chai giấm chính là tinh chất của nó. Mật ong. Để tận dụng tối đa lợi ích chữa bệnh, mật ong nên bảo quản đúng cách và giữ trong vòng 2-3 năm. Lý do mật ong có thể để lâu được như vậy là vì trong mật chứa 70% đường và có đặc tính hóa học là hút ẩm. Vì vậy mật ong có độ ẩm rất thấp, trong môi trường gần như không có độ ẩm như vậy thì vi khuẩn không thể phát triển. Bên cạnh đó, độ pH của mật ong từ 3 đến 4,5 nên môi trường trong mật có tính acid, tính acid này sẽ giết chết gần như mọi sinh vật muốn phát triển trong mật ong. Vỏ quýt. Vỏ quýt là một loại thảo dược truyền thống của Trung Quốc. Khi được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ được sử dụng như là một loại dược liệu có tác dụng chữa nhiều bệnh. Đặc biệt, vỏ quýt sau khi ngâm có thể được sử dụng như một món ăn nhẹ chua ngọt. Vỏ quýt nếu được bảo quản tốt thì hạn sử dụng có thể lên tới vài năm. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Lợi ích sức khỏe của quả hồng giòn. Nguồn: Hanoitv.

