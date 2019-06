Ngày nắng nóng cao điểm, cơ thể bạn có thể gặp phải vấn đề gì?

Đổ mồ hôi: Đây là một phản ứng làm mát tự nhiên của cơ thể khi thời tiết nắng nóng cao điểm. Cơ thể đẩy mồ hôi lên bề mặt da, mồ hôi bay hơi đem theo cả hơi nóng. Bạn sẽ rất nhanh mệt mỏi nếu cơ thể không đổ mồ hôi. Kiệt sức do nhiệt: Điều này xảy ra khi nhiệt độ quá cao khiến cơ thể không kịp làm mát, đồng thời đổ mồ hôi quá nhiều gây mất nước và muối, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, mất tỉnh táo, buồn nôn và đau đầu. Sốc nhiệt: Đây là trường hợp nguy hiểm nhất. Nhiệt độ cơ thể cao mất kiểm soát, lên tới 40 độ C khiến da bạn ấm và khô. Bạn cảm thấy lo âu, nhịp đập nhanh, nôn mửa, đau đầu. Nếu không cấp cứu kịp thời, bạn có thể bị co giật, hôn mê và thậm chí tử vong.Mất nước: Mồ hôi lấy đi quá nhiều nước và các khoáng chất thiết yếu có thể gây tình trạng mất nước. Bạn thấy khát, đi tiểu ít hơn, miệng và lưỡi khô, có thể thấy choáng váng và đau đầu. Khi đó, hãy tìm nơi mát mẻ để nghỉ và uống nước khoáng cân bằng để bù muối và đường. Phát ban nhiệt: Khi thời tiết nóng ẩm, bạn có thể đổ mồ hôi nhiều đến mức các tuyến mồ hôi bị tắc. Các lỗ chân lông không thể thoát nước sẽ khiến rôm sảy nổi lên. Bạn nên mặc trang phục rộng, sáng màu với chất liệu thấm mồ hôi để tránh tình trạng này. Cháy nắng: Da trần sẽ cháy nắng khi ở quá lâu ngoài trời. Da sẽ đỏ, ngứa, đau và nóng. Nghiêm trọng hơn, bạn có thể bị phồng rộp da, đau đầu, buồn nôn và sốt. Hãy uống thật nhiều nước, dùng nha đam để làm dịu và tuyệt đối không nặn chỗ phồng rộp. Ngất xỉu: Nhiệt độ cao có thể khiến bạn mất nước và máu khó lưu thông đến não. Khi đó, bạn sẽ thấy chóng mặt và có thể ngất xỉu. Nếu gặp người bị ngất do nhiệt, hãy đặt họ nằm xuống và nâng chân họ lên cao hơn đầu, đưa họ đến nơi mát mẻ và cho họ uống thật nhiều nước. Phù nhiệt: Nhiệt độ cao có thể khiến ngón tay, ngón chân hoặc mắt cá chân sưng phù và da căng chặt. Tình trạng này thường không nghiêm trọng và sẽ tự thuyên giảm khi nhiệt độ giảm. Tim đập nhanh hơn: Khi trời nóng, tim có thể đập nhanh hơn để bơm máu đến da, nơi cơ thể thoát bớt nhiệt lượng. Hậu quả là các phần khác của cơ thể có thể không được cung cấp đủ máu, khiến bạn mệt mỏi và chậm chạp. Huyết áp thấp: Đổ mồ hôi nhiều khiến cơ thể mất nước và các chất điện giải. Điều này có thể khiến huyết áp hạ xuống thấp, đôi khi đủ để khiến bạn hoa mắt hay thậm chí là ngất xỉu.

