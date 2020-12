Ngán ngẩm những bộ váy táo bạo không thể hở hơn của sao Hàn

Năm 2007, Kim So Yeon từng là tâm điểm và bị dân mạng chửi bới nặng nề vì mặc bộ váy táo bạo, để lộ ngực và cả lưng tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 12. Oh In Hye gây xôn xao tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2011 bởi chiếc váy đỏ hai dây mỏng manh. Đặc biệt, phần trên váy chỉ đủ che vị trí giữa ngực của cô. Bộ váy đen vô cùng khêu gợi của Ha Na Kyung tại Liên hoan phim Rồng xanh 2012 bị nhận xét là được cắt xén nhiều hết mức có thể để giúp cô vừa khoe ngực lẫn chân. Cùng năm 2012, Bae So Eun nổi lên là sao nữ xứ kim chi ăn mặc “dũng cảm” nhất Liên hoan phim quốc tế Busan. Cô diện chiếc váy tông nude lụa và khoe trọn phần lưng trần quyến rũ. Trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2013, Kang Han Na làm mọi người trầm trồ bởi chiếc váy đen dài tao nhã. Tuy nhiên, chiếc váy khoét lưng quá sâu khiến Kang Han Na bị lộ một phần mông. Thảm đỏ Rồng Xanh 2014 chứng kiến chiếc váy của No Su Ram được may bằng vải xuyên thấu, phô bày đường cong nhưng bị lạm dụng gây phản tác dụng, phản cảm chứ không hề gợi cảm. Han Se Ah chọn váy đỏ để giúp mình nổi bật tại chốn đông người khi góp mặt tại Liên hoan phim Grand Bell 2014. Tuy nhiên, Han Se Ah không bị chỉ trích vì mặc hở hang mà lại hứng chịu sự mỉa mai vì thiết kế rối mắt bao gồm nhiều sợi dây quấn quanh người. Tại thảm đỏ Seoul Drama Awards (2015), Lee Sungkyung diện trang phục xuyên thấu để lộ nội y, có mặc như không. Thiết kế bộ váy như sắp tụt khiến Kim Soo Min bị chê mặc phản cảm trên thảm đỏ. Yura cũng gây ồn ào một thời gian vì bộ váy không tuân theo quy tắc “hở trên tránh lộ dưới”. Bộ đầm xẻ chân quá cao khiến Kim Yoo Yeon bị hớ hênh, lộ nội y sỗ sàng trên thảm đỏ. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

