Ngán ngẩm mốt mặc váy "phòng the" của gái xinh xuống phố

Không chỉ giới hạn trên các sàn diễn thời trang, trang phục phòng the với thiết kế mỏng manh, ngắn cũn ngày càng được nhiều cô gái không ngần ngại mặc khi xuống phố. Phong cách đồ ngủ được các nhà mốt thế giới lăng xê từ những năm 2014-2015. Sự hấp dẫn của chiếc váy ngủ khiến những biểu tượng thời trang đình đám như Victoria Beckham hay Rihanna... mê mệt. Tuy nhiên, kiểu váy hai dây mỏng manh làm từ chất liệu chiffon hay satin, phom dáng tối giản không hề dễ mặc. Thiết kế vô cùng kén người mặc, chất liệu cùng kiểu dáng dễ gây phản cảm một khi phối đồ không tinh tế. Không ít cô nàng trở thành thảm họa thời trang, tâm điểm chú ý của người qua đường khi mặc chiếc váy phòng the nhăn nhúm xuống phố. Dù không hề hở bạo song chiếc váy lại khiến khổ chủ trở nên kém sang vì vết hằn ở “vùng cấm địa”. Cẩn thận khoác chiếc áo bên ngoài song cô nàng vẫn trở thành tâm điểm chú ý khi cơn gió nhẹ vô tình lướt qua. Chiếc váy phòng the 2 dây tối giản không giúp cô gái trở nên mong manh, hút mắt. Ngược lại, thân hình có phần đẫy đà của cô dễ bị “tố ngược” bởi chiếc váy ôm sát. Mặc chiếc váy chỉ nên giới hạn trong sinh hoạt gia đình, cô gái tự biến mình thành “trò hề” thời trang. Thoạt nhìn qua thì thấy chiếc váy này cũng khá ổn nhưng cô gái vô tình trở thành thảm họa thời trang giữa phố bởi những nếp hằn nội y kém duyên. Cô gái xứ Trung vô tư xuống phố mà không hề biết chiếc váy với chất vải mỏng tang khi đứng dưới nắng dễ bị xuyên thấu nhìn rõ nội y. Phong cách thời trang đồ ngủ cũng được không ít người đẹp Vbiz hưởng ứng. Mặc chiếc áo hai dây ngắn cũn, thả rông hồn nhiên tạo dáng, Tóc Tiên từng nhận không ít lời chê bai. Là một người đẹp theo đuổi mốt gợi cảm, váy ngủ được hot girl "ngủ gật" Nhã Tiên vô cùng yêu thích. Không ít lần, cô nàng khiến người quan tâm ngao ngán trong trang phục phòng the khoe hình thể nóng bỏng. Đỉnh điểm, diện chiếc váy trắng mỏng như cánh chuồn tạo dáng trước biển, cô nàng khiến dân tình “dậy sóng” bởi lộ hết vùng nhạy cảm kém duyên. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.

Không chỉ giới hạn trên các sàn diễn thời trang, trang phục phòng the với thiết kế mỏng manh, ngắn cũn ngày càng được nhiều cô gái không ngần ngại mặc khi xuống phố. Phong cách đồ ngủ được các nhà mốt thế giới lăng xê từ những năm 2014-2015. Sự hấp dẫn của chiếc váy ngủ khiến những biểu tượng thời trang đình đám như Victoria Beckham hay Rihanna... mê mệt. Tuy nhiên, kiểu váy hai dây mỏng manh làm từ chất liệu chiffon hay satin, phom dáng tối giản không hề dễ mặc. Thiết kế vô cùng kén người mặc, chất liệu cùng kiểu dáng dễ gây phản cảm một khi phối đồ không tinh tế. Không ít cô nàng trở thành thảm họa thời trang , tâm điểm chú ý của người qua đường khi mặc chiếc váy phòng the nhăn nhúm xuống phố. Dù không hề hở bạo song chiếc váy lại khiến khổ chủ trở nên kém sang vì vết hằn ở “vùng cấm địa”. Cẩn thận khoác chiếc áo bên ngoài song cô nàng vẫn trở thành tâm điểm chú ý khi cơn gió nhẹ vô tình lướt qua. Chiếc váy phòng the 2 dây tối giản không giúp cô gái trở nên mong manh, hút mắt. Ngược lại, thân hình có phần đẫy đà của cô dễ bị “tố ngược” bởi chiếc váy ôm sát. Mặc chiếc váy chỉ nên giới hạn trong sinh hoạt gia đình, cô gái tự biến mình thành “trò hề” thời trang. Thoạt nhìn qua thì thấy chiếc váy này cũng khá ổn nhưng cô gái vô tình trở thành thảm họa thời trang giữa phố bởi những nếp hằn nội y kém duyên. Cô gái xứ Trung vô tư xuống phố mà không hề biết chiếc váy với chất vải mỏng tang khi đứng dưới nắng dễ bị xuyên thấu nhìn rõ nội y. Phong cách thời trang đồ ngủ cũng được không ít người đẹp Vbiz hưởng ứng. Mặc chiếc áo hai dây ngắn cũn, thả rông hồn nhiên tạo dáng, Tóc Tiên từng nhận không ít lời chê bai. Là một người đẹp theo đuổi mốt gợi cảm, váy ngủ được hot girl "ngủ gật" Nhã Tiên vô cùng yêu thích. Không ít lần, cô nàng khiến người quan tâm ngao ngán trong trang phục phòng the khoe hình thể nóng bỏng. Đỉnh điểm, diện chiếc váy trắng mỏng như cánh chuồn tạo dáng trước biển, cô nàng khiến dân tình “dậy sóng” bởi lộ hết vùng nhạy cảm kém duyên. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Bất ngờ màn lột xác 5 thảm họa mặc xấu thành biểu tượng thời trang. Nguồn: Yannews.