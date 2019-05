Ngắm váy áo gợi cảm của thiếu nữ 15 tuổi trong phim Vợ ba

Nguyễn Phương Trà My sinh năm 2004, là diễn viên chính trong phim Vợ ba của đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh). Phim lấy bối cảnh thế kỷ 19. Trà My vào vai Mây, cô gái còn rất trẻ con nhưng đã được gả vào làm vợ ba của con trai một gia đình địa chủ. Trong phim, Trà My đã tiếp xúc với chuyện vợ chồng và những mối quan hệ phức tạp trong thế giới người lớn. Có những lúc, cô bé khi đó mới 13 tuổi phải đóng những cảnh nóng táo bạo. Ngoài đời, nữ diễn viên trẻ cũng chọn váy áo gợi cảm và có phần già dặn hơn tuổi thật. Trà My đời thường khá chuộng các trang phục gợi cảm, nữ tính. Những trang phục hở bạo khéo khoe vòng một lấp ló của thiếu nữ 15 tuổi. Nữ diễn viên "Vợ ba" cũng chăm diện các kiểu áo trễ vai khoe bờ vai nõn nà. Cô còn tự tin với các kiểu áo crop top hở eo. Trà My có cách ăn mặc khá trưởng thành trước tuổi. Cô diện áo dài duyên dáng và trang điểm "hơi dừ". Trà My có không ít những kiểu váy áo cổ sâu khoe vòng một lấp ló. Ảnh: FB, Đẹp, Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

