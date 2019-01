Ngắm phong cách thời trang cực chất của em họ Hương Tràm xinh như mộng

Sở hữu thân hình khá nhỏ nhắn với chiều cao 1,53 m, Hàng My vẫn biết cách gây ấn tượng với người đối diện nhờ phong cách thời trang trẻ trung, cá tính. Hàng My từng làm mẫu ảnh cho nhiều shop trong thời gian là sinh viên nên rất thích mảng thời trang. Sau khi tốt nghiệp ĐH Văn hóa Hà Nội, hot girl 9X này đã mở shop thời trang riêng ở Hà Nội, chuyên kinh doanh đồ do chính mình thiết kế. Cô nàng còn thường tặng những thiết kế thời trang cho chị họ Hương Tràm. Khuôn mặt xinh đẹp pha chút lạnh lùng, cá tính, Dư Hàng My có thể biến hóa thời trang đa dạng. Hàng My được nhiều người khen ngợi trên mạng có phong cách thời trang cá tính. Dư Hàng My không chỉ chia sẻ phong cách thời trang đa dạng được các bạn trẻ yêu thích mà cô nàng còn thường xuyên hướng dẫn các bí kíp làm đẹp, phong cách make up thời thượng cho mọi người. Cô nàng phối đồ hết sức tinh tế và chất lừ. Khi đi chơi, Hàng My thường chọn những thiết kế gợi cảm khoe lợi thế hình thể. Cô diện đồ trắng rất tinh tế và nữ tính. Dù chỉ cao 1m53 nhưng cô rất biết cách diện đồ ngắn khoe đùi thon nõn nà. Cô thường xuyên mặc đồ do chính mình thiết kế. Khoác trên người trang phục nào, Hàng My cũng xinh đẹp và phong cách.

