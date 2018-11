Ngắm những trang phục dân tộc gây ấn tượng của các hoa hậu Việt

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê công bố thiết kế “Bánh mì” là trang phục dân tộc chính thức mà cô sẽ mặc tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Trước thông tin này, cộng đồng mạng đã nhanh chóng nổ ra tranh cãi quyết liệt. Người hâm mộ cho rằng trang phục dân tộc Bánh Mì "kém sang". Mặt khác, bánh mì là món ăn có nguồn gốc từ quốc gia khác. Ảnh: Zing. Tại cuộc thi Miss Grand International 2018, Á hậu Phương Nga chọn bộ quốc phục do NTK Khánh Shyna thực hiện. Bộ quốc phục này có tên gọi “Ngũ Phụng Tề Phi”, tông chủ đạo của bộ trang phục là màu vàng cung đình, được sử dụng với chất liệu gấm kết hợp với lụa truyền thống, mang ý tưởng về hình tượng ngũ phụng và pháp lam Huế. Ảnh: FBVN. Trước đó, hồi đầu tháng 10, người đẹp Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng trang phục dân tộc Châu Á và Châu Đại Dương tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 với bộ trang phục “Nữ thần mặt trời”. Trang phục dân tộc của Hoa hậu Phương Khánh do nhà thiết kế Linh San thực hiện, lấy cảm hứng từ các vị thần Hy Lạp, đặc biệt là vị thần Mặt trời, đúng theo chủ đề của cuộc thi. Hình ảnh nữ thần được đưa vào trang phục áo dài qua chi tiết mấn đội đầu. Phần áo choàng cũng gợi nhớ đến các nữ tướng Việt thời xưa. Ảnh: FBVN. Với tên gọi Hồn Việt, bộ trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 của Á hậu Nguyễn Thị Loan gây ấn tượng đậm nét bởi được lấy cảm hứng từ những hình ảnh truyền thống dân tộc như áo dài, nón lá, trống đồng. Ảnh: Internet. Đến với cuộc thi Hoa hậu trái đất 2016, Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Nam Em mang bộ áo bà ba cách điệu lấy cảm hứng từ hơi thở biển của NTK Nguyễn Minh Công. Ảnh: Internet. Đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe năm 2015, Phạm Hương mang tác phẩm của nhà thiết kế Thuận Việt để tham dự phần thi Trang phục truyền thống. Quốc phục của Phạm Hương lấy ý tưởng từ chim hạc và lá trúc. Hai họa tiết chủ đạo được thêu bằng chỉ tơ và chỉ tơ ánh nhũ vàng. Ảnh: Internet. Tại cuộc thi Miss Universe 2013, Trương Thị May cũng diện bộ áo dài được thiết kế từ bông sen, với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng, điểm xuyết đá pha lê, đậm chất Hoàng gia để thể hiện phần thi của mình. Bộ áo dài này đã được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá dẫn đầu danh sách trong Top 5 quốc phục đẹp của cuộc thi năm ấy. Ảnh: Sao360. Bộ áo dài truyền thống do nhà thiết kế Tuấn Hải thực hiện với họa tiết rồng, trống đồng và hoa văn cung đình đã giúp Cao Thùy Linh giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất tại Hoa hậu Hòa bình 2014. Ảnh: Sao360. Lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống của dân tộc, kết hợp với hình ảnh cánh cò trắng quen thuộc trong tâm thức người Việt, chiếc áo dài mang tên "Tiên Dung" của nhà thiết kế Tín Thái đã được Thùy Dung lựa chọn tham gia Hoa hậu Quốc tế 2017. Ảnh: Sao360. Trang phục của Phương Linh tại Hoa hậu Quốc tế 2016 cũng dựa trên phom dáng chuẩn của áo dài, với phần tranh vẽ hình người phụ nữ Việt ở tà áo. Ảnh: Sao360. Video "Hoa hậu H'Hen Niê diện trang phục "Bánh mì" đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Nguồn: VTC.

