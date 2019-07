Ngắm loạt trang phục sành điệu của Sơn Tùng MTP trong MV Hãy trao cho anh

Ngoài những cảnh quay hoành tráng, Sơn Tùng còn sự đầu tư trang phục sành điệu và cực đắt giá cho MV mới Hãy trao cho anh. Trong một cảnh quay, anh chàng diện sơ mi lụa hoạ tiết baroque từ nhà Versace. Burberry cũng là thương hiệu được Sơn Tùng ưa chuộng. Trong MV, nam ca sĩ diện chiếc áo khoác Burberry sang chảnh. Ca sĩ gốc Thái Bình diện thêm một thiết kế sang chảnh khác từ thương hiệu Burberry gồm quần bơi, áo polo và mũ chống nắng ton sur ton. Thiết kế sơ mi Burberry làm bằng chất liệu lụa được Sơn Tùng phối với quần nilon cá tính cùng thương hiệu. Giữa khung cảnh hoang dã, nam ca sĩ diện set đồ trắng đơn giản đi kèm áo khoác lông chất lừ in logo thương hiệu của Fendi. Sơn Tùng diện mẫu áo khoác denim in họa tiết monogram đặc trưng của Louis Vuitton phối với giày sneakers trẻ trung, cá tính. Nam ca sĩ 9X chứng tỏ độ chịu chơi với chiếc áo phao sắc vàng nổi bật đến từ AWC. Kiểu áo sơ mi in hình cao bồi của Calvin Klein cũng được Sơn Tùng diện trong MV Hãy trao cho anh. Chiếc áo sơ mi của Balenciaga nổi bật Sơn Tùng mặc trong cảnh quay giữa sa mạc. Sơn Tùng MTP hết sức bảnh bao và nam tính trong bộ suit trắng sang chảnh. Set đồ trên poster quảng bá MV của Sơn Tùng gồm áo phông Saint Laurent, quần bò trắng, áo jacket lông Fendi, thắt lưng Gucci, giày một thương hiệu nội địa và đắt giá nhất là đồng hồ Rolex Sky Dwells vàng trắng. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

