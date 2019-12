New Zealand, Đài Loan: Trà giảm cân Go Detox của Medino, Matxi chứa chất cấm Sibutramine, Phenolphthalein

Trong một diễn biến tương đồng, B áo Phụ nữ cũng cho hay, hồi tháng 11-12/2019, Cục Hải quan Đài Loan đã đưa ra thông báo cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm giảm cân Go Detox do Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất và Công ty Matxi S.G (129 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phân phối, do sản phẩm này chứa hai chất cấm S ibutramine và Phenolphthalein.

Khảo sát thị trường online cho thấy, bộ đôi giảm cân Go Detox và t hanh Lọc Cơ Thể Detox Fresh đang được bán kết hợp với giá từ 650.000 - 750.000 đồng/combo được được Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất, Công ty TNHH Matxi S.G phân phối vào tháng 6/2019 có tác dụng hỗ trợ giảm cân nhanh.

Go Detox do Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất, Công ty Matxi S.G phân phối.

Nhằm câu kéo khách hàng, phía đại lý của Matxi S.G trưng giấy kết quả thử nghiệm của Eurofins Sắc Ký Hải Đăng sản phẩm Go Detox không phát hiện chứa cấm sibutramine. Phiếu kết quả này có phần ghi chú: chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp và ngày nhận kết quả mẫu thử nghiệm là 12/7/2019.

Thế nhưng, hiện, các sản phẩm chỉ được coi là đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, buộc phải có chứng thực của Cục An toàn Thực phẩm. Tính đến thời điểm hiện nay, tra cứu trên hệ thống quản lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Cục An toàn Thực phẩm lại không hề xuất hiện sản phẩm Go Detox(!)

Dư luận đang đặt câu hỏi: Trà giảm cân Go Detox có phải hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc? Công ty TNHH Quốc tế Medino sản xuất Go Detox hợp pháp hay phi pháp? Công ty Matxi S.G phân phối sản phẩm trên cơ sở giấy phép nào? Go Detox có phải là kế "ve sầu thoát xác" của trà giảm cân Golean Detox của Công ty Matxi S.G từng bị Singapore, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, Mỹ và Cục An toàn thực phẩm - Bộ y tế cảnh báo chứa chất cấm nguy hại sức khỏe người tiêu dùng Sibutramine, Phenolphthalein? Cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng cần hành động gì để xử lý triệt để trà giảm cân chứa chất cấm như Go Detox, Công ty TNHH Quốc tế Medino, Công ty Matxi S.G... để họ không thể lũng loạn thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện này

Chuyên trang Việt Nam Hàng Ngày sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này tới bạn đọc?