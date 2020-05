Nếu vẫn xào gan lợn với giá đỗ, rau cần, dừng ngay kẻo hối không kịp

Gan lợn là món ăn chứa nhiều vitamin A và chất sắt có tác dụng phòng chống thiếu máu rất tốt. Ảnh: plo. Gan lợn thường được các bà nội trợ chế biến kết hợp với nhiều loại rau củ để làm tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng cho món ăn. Ảnh: googleusercontent. Tuy nhiên, không phải loại rau củ nào cũng có thể kết hợp được với gan lợn. Ảnh: mevacon. Một trong số đó là giá đỗ. Bạn không nên xào gan lợn với giá đỗ vì 2 loại thực phẩm này kỵ nhau. Ảnh: media. Giá đỗ chứa rất nhiều vitamin C. Nếu bạn xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đỗ cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng. Ảnh: dinhphapvuong. Bên cạnh đó, bạn cũng nên xào gan lợn với rau cần, rau mùi, cải xoăn. Ảnh: mediacdn. Lý do là trong các loại rau này chứa nhiều chất cellulose và acid oxalic, khi ăn với gan lợn sẽ gây rối loạn quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Ảnh: tgdd. Ngoài ra, gan lợn có hàm lượng đồng, sắt và một số nguyên tố kim loại khác khá cao. Các ion kim loại rất dễ làm cho vitamin C có trong rau bị oxy hóa và mất hết công hiệu. Ảnh: hatgiongdalat. Bạn cũng không nên xào gan lợn với súp lơ. Ảnh: baophapluat. Súp lơ chứa nhiều chất xơ, khi kết hợp với các nguyên tố vi lượng như sắt, đồng, kẽm trong gan lợn làm giảm thấp sự hấp thu của cơ thể đối với những nguyên tố vi lượng này. Ảnh: thethaohcm.

