Nể phục MC Trấn Thành vào bếp nấu nhiều món ngon cho vợ mùa dịch

Gần đây trong lúc nghỉ dịch, Trấn Thành thường xuyên vào bếp trổ tài nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho vợ. Mới đây nhất, nam MC còn khoe trên trang cá nhân của mình hình ảnh món salad bổ dưỡng được anh chuẩn bị lúc nửa đêm vì bà xã kêu đói. Trước đó, trên trang cá nhân của Trấn Thành, nam danh hài đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ những món ăn hấp dẫn do chính tay mình nấu. Bữa cơm mùa dịch do Trấn Thành làm luôn đầy đủ các món: canh, rau, xào, mặn, tráng miệng. Nam danh hài rất hay thay đổi khẩu phần ăn để chiều lòng bà xã, cũng không quản khó khăn tìm hiểu cách nấu những món ăn hấp dẫn, mới lạ để làm mới thực đơn của mình mỗi ngày. Món thịt kho trứng cút nước dừa do nam MC tự tay nấu. Dù không trang trí đẹp mắt nhưng người hâm mộ vẫn tỏ ra hào hứng trước màn trổ tài nấu nướng của MC Trấn Thành. Các món ăn do Trấn Thành nấu được bà xã Hari Won hết lời khen. Khi nghe vợ than vừa sợ béo nhưng đêm vẫn đói, Trấn Thành lập tức vào bếp làm món "salad tình yêu" cho Hari. Món ăn có sự kết hợp của rau xà-lách, sốt chanh dây ăn kèm với cà chua, bơ và đùi gà rút xương áp chảo, được làm chuẩn như nhà hàng 5 sao. Ảnh: FB. Mời độc giả xem video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

