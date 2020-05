Nắng nóng, bồi bổ thực phẩm gì để khoẻ - trẻ - đẹp?

Giá đỗ là một loại thực phẩm giải nhiệt có tính mát, chứa nhiều dinh dưỡng, ngọt mát và được nhiều người ưa chuộng để chế biến món ăn trong mùa hè. Loại rau này được làm theo cách thông thường là chỉ ngâm ủ truyền thống thì rất sạch sẽ. Mướp đắng hay còn có tên gọi là khổ qua, giàu vitamin và khoáng chất có tác dụng thanh giải nhiệt, minh mục giải độc. Mướp đắng dùng trong các trường hợp nhiệt miệng, sốt nóng mất nước, hội chứng lỵ, viêm cấp tính đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu, mụn nhọt, bệnh tiểu đường. Do đó, tuy vị của nó không dễ ăn nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vào mùa hè. Củ cải trắng: Lượng nước trong củ cải trắng chiếm phần lớn nên nó có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt mùa hè. Đặc biệt, nếu bạn đang bị nhiệt miệng thì củ cải trắng sẽ là một liều thuốc tự nhiên hữu ích. Đậu xanh: Đông y cho rằng đậu xanh có thể làm sạch mát nước tiểu, chữa lở loét, làm sáng mắt, nhuận họng, hạ huyết áp, mát buồng mật, bổ dạ dày, hết đi tả, thích hợp với các bệnh nhân say nắng, miệng khát, người nóng, thấp nhiệt, ung nhọt, đậu mùa. Đậu đen: Trong Đông y, hạt đậu đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết, giải độc, khứ phong lợi thủy, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, kiện tỳ chỉ hãn, dưỡng can, làm sáng mắt... Dưa hấu là một trong những thực phẩm giải nhiệt cơ thể tốt nhất mùa hè. “Thiên nhiên bạch hổ thang” là mỹ từ được người xưa đặt cho món này để ca ngợi tác dụng thanh nhiệt không hề thua kém gì bạch hổ thang – một trong những bài thuốc điển hình về thanh nhiệt tả hỏa. Hoa thiên lý nấu cua: Vị ngọt của cua kết hợp với vị thanh mát của hoa thiên lý giúp bạn cảm thấy món canh ngọt, mát. Theo Đông y, hoa thiên lý có vị ngọt tính bình, giải nhiệt, chống rôm sảy, là một vị thuốc an thần, làm ngủ ngon giấc, tư bổ tâm, thận, đỡ mệt mỏi đau lưng, có tác dụng chống viêm, thúc đẩy chóng lên da non. Canh hến nấu bầu: Theo Đông y, thịt hến vị ngọt mặn, tính hàn, không độc, có tác dụng hoạt tràng, thông khí, mát gan, thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu. Vỏ hến (nghiễn xác): có vị mặn, tính ấm, không độc, có tác dụng cố tinh, làm se, long đờm, chống nôn. Món canh này, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, thanh nhiệt, giải khát. Đậu phụ: Với vị ngọt, tính mát, nhuận táo, bổ trùng, giải độc, sinh nước bọt và thanh nhiệt cơ thể, đậu phụ xứng đáng xếp đầu trong bảng danh sách các loại thức ăn giải nhiệt cơ thể cực tốt vào những ngày hè nắng gắt. Bí đao có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải thử, sinh tân, chỉ khát. Bí đao là loại rất dễ ăn, thường dùng nấu canh hay ép nước uống giải nhiệt. Cũng như những món khác, bí đao được nấu với tôm, thịt, cá ăn rất ngon và bổ dưỡng. Để giải nhiệt cơ thể, chúng ta nên ăn nhiều thức ăn mát như: các loại rau củ quả giàu kali (rau má, cà chua, mồng tơi, rau đay, diếp cá, xà lách xoong…). Trung bình mỗi ngày một người nên ăn ít nhất 200g trái cây và 300g rau xanh. Chọn hoa quả tươi, thành phần có chứa nhiều vitamin C như: dưa hấu, cam, thanh long, táo, cà chua… Ngoài ăn trực tiếp, dùng các loại hoa quả này ép lấy nước uống hoặc làm sinh tố cũng rất tốt. Hạn chế ăn các loại hoa quả có chứa nhiều đường như mít, vải, nhãn, xoài…Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

