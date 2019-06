Nắng nóng 40 độ gây hại gì cho sức khoẻ và nên ăn mặc thế nào?

Sốc nhiệt (đột quỵ do nhiệt): Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong tương đương với đột quỵ do tim hay đột quỵ do não. Sốc nhiệt là do bị mất muối và nước kéo dài đi kèm sự quá tải khả năng hoạt động của trung tâm điều nhiệt.