Nàng dâu tung bằng chứng mẹ chồng vụng và cái kết "đắng"

Từ xưa đến nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu không còn mới nhưng chưa bao giờ hết hot. Có rất nhiều câu chuyện được mọi người bàn tán, nhưng đa phần chuyện tốt thì ít, chuyện xấu lại nhiều.



Người thì không hợp tính mẹ chồng, kẻ thì mẹ chồng không vừa mắt, nhà thì bố mẹ hay soi mói… Các câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau và mãi vẫn chưa có hồi kết. Chẳng nói đâu xa, kiểu kể tội mẹ chồng của các nàng dâu dưới đây là 1 ví dụ.

Đăng tải trong một diễn đàn đông thành viên mẹ bỉm và tám chuyện eva, nàng dâu bức xúc viết:

“Bó tay, pha sữa cho cháu bằng nước 70°C, khuấy sữa còn chưa kịp tan còn vón đầy đã quẳng ngay cục đá lạnh vào bát sữa giảm nhiệt độ ngay để cháu ăn. Mẹ chồng tôi đấy các mom ạ. Thật lòng không có niềm tin gửi gắm con mình để đi làm xa”.

Có thể thấy chỉ bắt nguồn từ việc pha sữa cho con cũng thể hiện sự khác biệt về tư tưởng, quan điểm, lối sống, cụ thể là cách chăm sóc trẻ con giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Câu chuyện này thu hút rất nhiều tranh luận gay gắt bởi lẽ, chị em nào cũng nhìn thấy hình bóng mình thấp thoáng trong đó. Một số thì cho rằng, cô con dâu thay vì bực dọc, lên đây than thở thì nên nhẹ nhàng nói chuyện với bà để bà hiểu, vì thế hệ bà ngày xưa khác xa thế hệ bây giờ về cách chăm con, đặc biệt về cả cách pha sữa sao cho đúng nhiệt độ tiêu chuẩn. Số đông khác thì lên tiếng chỉ trích cô con dâu vì cho rằng, cô con dâu này sướng mà không biết đường hưởng, có mẹ chồng chăm cháu còn không thấy biết ơn lại lên giọng hách dịch, đó là điều không được.

-“Thật tâm mình nghĩ vấn đề này có nhỏ nhoi và không đáng để lên đây than thở. Bạn có thể giành thời gian nói chuyện với mẹ chồng để bà hiểu hơn. Giải quyết vậy tốt hơn thế này!”

- “Chẳng gì mẹ chồng, mình nghĩ mẹ đẻ cũng vậy chứ chẳng đùa vì họ ở thế hệ khác mình mà. Bạn nên thông cảm!”.

-”Thế hệ của bà nuôi con chỉ bằng nước cháo loãng rồi sắn khoai chứ lấy đâu ra sữa mà còn là sữa công thức phải đo đúng nhiệt độ mà bắt bà phải biết chứ? Nếu dặn bà mà bà vẫn quên thì nhắc lại cho bà, nếu bà vẫn không nhớ nữa thì khéo léo dặn bà thêm lần nữa, có gì đâu mà bức xúc? Chăm con bạn vốn không phải trách nhiệm của bà, bà chăm cho rồi còn không biết điều mà chê ỏng chê eo như thế à?”.

- “Đi làm bớt ăn bớt mặc đi mua lấy cái máy pha sữa để bà bấm nút cái là có bình sữa chuẩn. Bớt kêu ca vì bà nội hay bà ngoại chỉ có nghĩa vụ chăm và nuôi chồng bạn hay bạn chứ không có trách nhiệm phải chăm con cho bạn đâu nhé. Tự đẻ ra được thì phải tự chăm được”.

- “Nói chung bà còn trông con cho, cho con bạn ăn. Bạn còn than vãn gì? Có thể do bà chưa biết cách. Bạn hiểu là thời điểm bà nuôi con là 30 năm về trước. Thời còn ăn sắn thay cơm. Nếu không yên tâm thì nên nghỉ việc ở nhà mà trông con hoặc hướng dẫn bà. Nếu đã hướng dẫn mà bà không làm được thì bạn nên nghỉ việc, ở nhà chăm con. Còn bạn không muốn nghỉ việc thì nên thuê giúp việc, chứ đầy bà mẹ chồng còn không mó tay vào kìa. Mẹ chồng mình, mình xác định luôn là bà không khéo và mình muốn chăm con theo cách của mình, nên mình bỏ việc ở công ty lương 14 - 15 triệu để ở nhà chăm con và bán online 3 - 4 triệu. Nhưng đổi lại, mình an tâm về con, thế thôi”.

Một chia sẻ nhỏ vậy nhưng vì có nhắc tới chuyện mẹ chồng nàng dâu nên thu hút được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, nếu chuyện này không khéo léo giải quyết rất dễ gây nên hiểu lầm giữa nàng dâu trên và bà mẹ chồng nọ. Vì cùng là người một nhà, chuyện gia đình nên đóng cửa bảo nhau. Cô dâu trên có thể nhẹ nhàng nói với mẹ dù có thể mẹ chồng giận nhưng cô cũng đỡ bực lòng và lần sau, mẹ chồng sẽ chú ý việc pha sữa hơn.

Kẻ mong có mẹ chồng đỡ đần việc nhà để đi làm việc; kẻ có lại không tha thiết… Vốn đời là thế, trong chăn mới biết chăn có rận hay câu lòng người thường đứng núi này mà trông núi nọ!