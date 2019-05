Nàng dâu phản pháo cực mạnh khi mẹ chồng buông lời cay đắng

Chồng xấu xí thấy con trai càng lớn càng đẹp thì mừng lắm, nhưng trong lần tới công ty đón vợ anh đã phát hiện ra một bí mật cay đắng / Nhà chồng dè bỉu vì tôi sinh 4 đứa con gái, nhưng lại phải bẽ mặt khi nghe câu nói của chị hàng xóm



Cô và Vũ quen nhau nhờ duyên số. Linh gặp tai nạn khi đi đường về khuya. Kẻ gây tai nạn bỏ trốn. Nếu không có Vũ, có lẽ cô đã nằm gục bên vệ đường đến sáng. Nhờ có sự giúp đỡ của anh chàng tốt bụng, Linh được đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau sự việc ấy, họ dần trở nên thân quen rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Mẹ Vũ đã già yếu, giục hai người cưới sớm. Còn Linh vẫn muốn tự do với cuộc sống độc thân nên tỏ ra lưỡng lự. Sau cùng, cô không nỡ chối từ mong muốn của mẹ người yêu. Vì thế, đám cưới diễn ra nhanh chóng sau hai tháng chuẩn bị. Cô vợ trẻ còn muốn vun đắp cho sự nghiệp nên chưa sinh con. Vì thế, nàng dâu mới liên tục bị mẹ chồng đối xử mặt nặng mày nhẹ.

Ảnh minh họa. Linh biết chưa thể chiều lòng bà ngay nên lấy cái này bù đắp cái khác. Hằng tháng, ngoài số tiền trả góp căn hộ cho bố mẹ đẻ, cô không quên giành ra một khoản để biếu mẹ chồng. Để không mang tiếng thiên vị bên nào, cô tham gia nhiệt tình vào tất cả công việc nhà chồng. Ai cũng khen mẹ chồng Linh tốt phước mới có được cô con dâu hiền thảo. Đáp lại mỗi lời tán dương ấy, bà chỉ nguýt ngắn nguýt dài: "Khéo gì cũng không bằng khéo đẻ các bà ơi!".



Linh mải chạy dự án mới, quên ăn quên ngủ. Cô nàng mải mê với tiến độ công việc đến mức ngất ở cơ quan. Cô được đồng nghiệp đưa về tận nhà. Vũ xin nghỉ cả tuần để ở nhà chăm Linh. Những lúc thế này, cô mới hiểu tình cảm gia đình quý giá đến thế nào. Anh còn nhờ cả mẹ sang nấu cháo tẩm bổ cho vợ mình.

Thế nhưng, khi cô tỉnh dậy sau cơn sốt, vô tình nghe trọn những lời cay đắng. Mẹ Vũ nghĩ con dâu đã ngủ say, nên không ngần ngại lớn tiếng dằn mặt con trai: "Mẹ nói thế này con đừng giận. Kể ra, nếu ngày ấy còn không cứu cái Linh, chắc bây giờ lại không khổ thế này. Vợ trẻ thế nào mà không thấy sinh đẻ gì, đã thế lại bắt chồng hầu".

Linh bỗng cảm thấy tối sầm mặt mũi khi nghe lời khuyên răn của bà mẹ chồng cay nghiệt. Trước giờ, bà giận dỗi, trách cứ thế nào thì Linh cũng nhẫn nhịn. Không ngờ, bà mẹ chồng mà bấy lâu Linh ra sức kính trọng lại phát ngôn như thể coi con dâu là kẻ vô dụng, là người thừa trong căn nhà này.

Linh cố ngồi dậy để đối chấp với mẹ chồng. Bà đoán cô đã nghe hết câu chuyện nên sắc mặt có phần lúng túng. Linh không ngần ngại đáp trả: "Con chưa sinh đẻ chỉ vì muốn có vật chất tốt nhất. Chúng con có thể sinh cháu cho mẹ bế ngay, với điều kiện mẹ không được biếu tiền hằng tháng nữa vì vợ chồng con phải lo cho cháu. Thêm vào đó, mẹ phải chăm bẵm cho con dâu lẫn cháu nội cả năm trời mà không được nửa lời than vãn. Mẹ có chịu không?". Bà ta lập tức chối từ, nói lảng sang chuyện khác. Sau đó, lí do bao biện được nhắc đến là do nóng nảy nên mất kiểm soát.

Bầu không khí giữa mẹ chồng – nàng dâu trở nên gượng gạo suốt cả tuần nay. Mẹ chồng không còn hạch sách Linh nữa. Cô nhận ra, đôi khi không phải cứ nhẫn nhịn là sẽ có kết quả tốt. May mắn là cô có người chồng thấu hiểu và chia sẻ, nên không sợ bất cứ sóng gió nào ập đến.