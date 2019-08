Nam thần đình đám Thái Lan vừa đẹp trai vừa ăn mặc cực ngầu

Nhiều người nhận xét ngoại hình của Nine là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự lịch lãm, quyến rũ và ngọt ngào. Nam diễn viên kiêm người mẫu sinh năm 1996 có thể hớp hồn bất cứ cô nàng nào chỉ trong vài giây với diện mạo điển trai và gu ăn mặc cực ngầu và nam tính. Phong cách thời trang của Nine Naphat cũng là thứ khiến các fangirl phải đổ lên đổ xuống. Với thân hình hoàn hảo, Nine chính là minh chứng điển hình cho câu người đẹp thì mặc gì cũng vẫn đẹp. Phong cách thời trang của Nine đơn giản và nam tính. Từ cuộc sống thường nhật lẫn khi dự sự kiện, anh chàng luôn trung thành với cách lên đồ tinh giản, không chút cầu kỳ đỏm dáng.Trang phục thường ngày của Nine chính là áo phông - quần jeans, khi thì thay bằng áo sơ mi cùng những chiếc jacket, hết thảy đều là những món đồ basic. Chỉ ăn vận vô cùng đơn giản nhưng chàng diễn viên sinh năm 1996 trông vẫn bảnh và hấp dẫn vô cùng. Thời trang sự kiện của Nine cũng chỉ quanh quẩn với những món đồ cơ bản như áo sơ mi, quần tây, suit, áo măng tô. Hầu hết đều gam mang màu trung tính. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại diễn xuất tốt, Nine Naphat chính là chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái. Hãy cùng ngắm nhìn phong cách thời trang siêu điển trai của anh chàng nam chính phim “Friend Zone”. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

