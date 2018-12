Nam sinh bị hiệu trưởng dâm ô ảnh hưởng tâm lý nặng nề thế nào?

Ngày 15.12, Cơ quan điều tra - Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng lạm dụng tình dục hàng loạt nam sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn. Việc bắt tạm giam ông My để tiến hành điều tra việc ông bị tố cáo đã dâm ô nhiều nam sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn

Việc bắt tạm giam hiệu trưởng lạm dụng tình dục để điều tra là điều hoàn toàn thích đáng. Tuy nhiên, ngay cả khi ông My phải chịu sự trừng phạt của pháp luật và dư luận xã hội thì nỗi đau mà hàng loạt học sinh từng là nạn nhân của hành vi đồi bại này phải gánh chịu không gì có thể xóa mờ.

Xâm phạm trẻ em là tội ác. Những hành vi ô nhục này có thể phá hủy cuộc đời của những đứa trẻ và để lại hậu quả nặng nề. Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy - Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc, lên án hành vi đồi bại, “kinh tởm” này, nhất là khi nó lại từ một người mà các em vẫn gọi là thầy, là biểu tượng của chuẩn mực đạo đức xã hội. “Tôi thực sự không thể tưởng tượng ra sự sợ hãi, giày vò, hoảng loạn các em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, mà không biết chia sẻ với ai”.

Lạm dụng tình dục nữ chúng ta nói nhiều, lên án nhiều, nhưng lạm dụng tình dục nam dường như vẫn còn bị bỏ ngỏ, chưa được chú ý nhiều. Thực tế thì lạm dụng tình dục đồng giới để lại những nỗi đau tinh thần không hề nhỏ, thậm chí có thể nói là “tàn khốc”. Nó có thể ảnh hưởng đến cả quá trình hình thành nhân cách, phát triển thể lực, tâm sinh lý của trẻ trong tương lai. Nỗi đau của các em phải chịu đựng khi bị hiệu trưởng dâm ô , lạm dụng tình dục là quá lớn. Tâm lý các em sẽ bị xáo trộn rất nặng nề. Trong hoàn cảnh chua xót ấy, các em sẽ có những cảm nhận lệch lạc về giới tính, lo sợ sự dò xét, sự kỳ thị. Nhiều em sẽ phải suốt đời giam mình trong bóng đêm mà không tìm thấy lối thoát. Nỗi đau này sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời các em.

Đồng quan điểm, chuyên gia tâm lý Trần Mạnh Hoàng cũng chia sẻ mình bị “sốc” khi tiếp nhận thông tin này. Ông “sốc” vì chua xót, đau đớn cho những đứa trẻ cấp II bị lạm dụng mà không biết cách bảo vệ mình; ông còn “sốc” hơn nữa khi biết rằng có những giáo viên cũng biết sự việc này diễn ra, đã không báo cáo, không bảo vệ học sinh mà còn có những lời trêu đùa kiểu “hôm nay có được thầy cho ăn kẹo mút không”.

Ngay cả khi giáo viên cũng chưa có kiến thức tốt về xâm hại tình dục, thậm chí cho rằng trẻ trai thì “không mất gì”, không gây ra hậu quả nghiêm trọng như xâm hại tình dục học sinh nữ, thật sự là điều đáng lo ngại. Chính thái độ của những giáo viên đó càng khiến cho gánh nặng tâm lý mà các em phải chịu đựng trở nên nặng nề hơn. Nó không chỉ tàn phá đứa trẻ về thể chất, về khía cạnh tâm sinh lý mà còn hủy hoại nghiêm trọng lòng tự trọng và sức khỏe tinh thần của trẻ. Một đứa trẻ ở tuổi học sinh THCS là lứa tuổi dậy thì cần được trang bị kiến thức về giới, về sức khỏe sinh sản, thì lại bị lạm dụng. Nguy hại hơn khi bị những thầy cô xung quanh coi đó như chuyện thường tình, có thể đem ra đùa cợt. Điều đó sẽ khiến các em có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính, về sức khỏe sinh sản, có thể ảnh hưởng đến xu hướng tình dục và các mối quan hệ của trẻ sau này. Thậm chí, trong nhiều trường hợp nếu trẻ đã có hiểu biết nhất định có thể khiến trẻ cảm thấy ghê sợ bản thân mình, dẫn đến những sang chấn tâm lý nguy hiểm đối với các em.