Mỹ phẩm Mai Thảo Mộc bị đình chỉ lưu hành chất lượng “tệ” thế nào?

Thông báo này của Cục Quản lý Dược căn cứ trên công văn báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về kết quả kiểm tra việc sản xuất, lưu thông mỹ phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương.

Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic sản xuất không đảm bảo chất lượng, không an toàn cho người sử dụng.

Sản phẩm mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic bị thu hồi

thu hồi mỹ phẩm Mai Thảo Mộc

Sản phẩm mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Sản phẩm được sản xuất bởi Chi nhánh 01- Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú; địa chỉ: số 01, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic và yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm này; Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10/2019.Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mai Mai Phương theo quy định; Giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý. xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hànhNature Cosmetic vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.Theo tìm hiểu của, mỹ phẩm Mai Thảo Mộc Nature Cosmetic được quảng cáo là sản phẩm mỹ phẩm “sản xuất từ 9 loại thảo mộc thiên nhiên, sắc nấu theo bài thuốc Nam gia truyền”. Sản phẩm được quảng cáo “tuyệt đối an toàn và lành tính”, có công dụng đặc trị mụn, điều trị các loại mụn, kháng viêm, giảm sưng tấy, se khít lỗ chân lông, làm mờ vết thâm, tàn nhang, phục hồi tái tạo da, làm cho da khỏe khoắn, mịn màng, căng bóng.