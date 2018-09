Mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang liên tục “dính án” thu hồi, tiêu hủy

(Kiến Thức) - Cùng với việc thu hồi, mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo đến các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang. Cụ thể, căn cứ vào hai quyết định của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ngày 18/9, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn số 4102/SYT-NVD thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang, s ố công bố: 91/17/CBMP-Hna đã được Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 22/11/2017. Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trang Nhung (địa chỉ: ngách 83/51, đường Tân Triều, Xóm Án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng sản xuất. Cùng với việc thu hồi, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo đến các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, sản phẩm mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang dính "án" thu hồi trước đó không lâu, hàng loạt sản phẩm mang thương hiệu này bị niêm phong, tiêu hủy. Mới đây,

Không rõ nguồn gốc xuất xứ

Kén đặt phụ khoa và cốt xông An Nữ Thảo Khang được quảng cáo rầm rộ là có khả năng chữa trị các loại bệnh viêm nhiễm phụ khoa, nam khoa, tắc vòi trứng, viêm lộ tuyến tử cung,… thu hút sự quan tâm của nhiều chị em, đặc biệt trên các diễn đàn mạng và các trang bán hàng online..

Hai sản phẩm kén đặt phụ khoa và cốt xông An Nữ Thảo Khang được phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trang Nhung, địa chỉ số 2, ngách 88/75, Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương Quận Đống Đa, Hà Nội.

An nữ thảo khang liên tục "dính án" thu hồi, tiêu hủy

Theo thông tin từ báo điện tử Tầm nhìn, ngày 8/8/2017, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) - Công an thành phố Hà Nội tiến hành thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng An nữ Thảo Khang tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển Trang Nhung.

Khi kiểm tra thực tế địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tại số 2, ngách 88/75 Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống đa, thành phố Hà Nội, thì địa chỉ này không tồn tại. Thực chất cơ sở kinh doanh của công ty này lại nằm ở phòng 1909 tòa C- Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Qua kiểm tra, sản phẩm Cốt xông và kén đặt phụ khoa An nữ Thảo Khang của Công ty Trang Nhung được Bộ Y tế và Sở Y tế xác định chưa đủ cơ sở là thuốc. Tại thời điểm thanh tra, công ty Trang Nhung có 482 hộp An nữ Thảo Khang (gồm: 386 hộp kén đặt phụ khoa với giá in trên vỏ là 700.000 đồng/hộp và 96 hộp cốt xông với giá 250.000 đồng/hộp).

Toàn bộ số sản phẩm trên công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ nên Thanh tra Sở và Phòng Cảnh sát Môi trường đã niêm phong tạm giữ số hàng trên đưa về Thanh tra Sở Y tế Hà Nội để làm rõ.

Sau đó, đến ngày 15/8/2017, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục niêm phong tạm giữ 1.126 hộp An nữ Thảo Khang (gồm: 556 hộp kén đặt phụ khoa và 570 hộp cốt xông) tại Bưu cục Viettel Kim Giang – 162 Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội khi công ty này đang thực hiện chuyển hàng cho khách.

Tại buổi họp ngày 17/8/2017, gồm đại diện Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, đại diện Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, lực lượng chức năng đã xác định sản phẩm An nữ Thảo Khang chưa đủ cơ sở xác định sản phẩm đó là thuốc hoặc sản phẩm đó là mỹ phẩm.

Cũng trong ngày 17/8/2017, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 73 triệu đồng đối với Công ty Trang Nhung với 2 hành vi: kinh doanh sai địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời yêu cầu tiêu hủy 1608 hộp An nữ Thảo Khang (gồm: 942 hộp kén đặt phụ khoa và 666 hộp cốt xông) trị giá 685.900.000 đồng theo giá niêm yết trên bao bì sản phẩm.

Thay đổi địa chỉ, công bố nhà sản xuất"dởm"

Mới đây, theo quyết định 487/QĐ-SYT ngày 11/9/2018 của Sở Y tế Hà Nam, thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm An Nữ Thảo Khang, số công bố: 91/17/CBMP-Hna, sản phẩm An Nữ Thảo Khang do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trang Nhung (địa chỉ: ngách 83/51, đường Tân Triều, Xóm Án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng sản xuất.

Căn cứ trên quyết định của Sở Y tế tỉnh Hà Nam, ngày 18/9/2018, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành công văn số 4102/SYT-NVD thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm An Nữ Thảo Khang. Lý do thu hồi phiếu tiếp nhận công bố của sản phẩm nói trên là công ty sản xuất không sản xuất sản phẩm mỹ phẩm cho công ty đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Như vậy, theo quyết định của Sở Y tế Hà Nam và Sở Y tế Hà Nội thì Công ty Cổ phần Dược Kim Bảng không sản xuất sản phẩm An Nữ Thảo Khang của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trang Nhung (với địa chỉ đã thay đổi là ngách 83/51, đường Tân Triều, Xóm Án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Và như vậy, sản phẩm An Nữ Thảo Khang của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trang Nhung vẫn là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, và tất nhiên không được kiểm định chất lượng, không được cấp phép lưu hành.

Mặc dù vậy, theo tìm hiểu của phóng viên Kiến Thức, sản phẩm kén đặt phụ khoa và cốt xông An Nữ Thảo Khang của Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trang Nhung vẫn được bán tràn lan trên thị trường.