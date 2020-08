Mỹ nhân Việt thi nhau diện áo chiếc nơ to bản để “hack tuổi”

Thúy Ngân khoe vai trần gợi cảm với áo nơ to bản hot trend. Trang phục tông tím được nữ diễn viên phối hợp nhịp nhàng cùng jeans trắng. Minh Hằng trông cực trẻ trung với áo nơ màu hồng nude cách điệu mix cùng quần linen trắng. Jun Vũ mix đồ cá tính với áo nơ màu xanh và chiếc áo khoác màu ghi. Áo chiếc nơ thiết kế trên chất liệu thoáng mát được Đông Nhi mix cùng váy lưng cao tông màu tương phản. Rich kid Tiên Nguyễn khoe dáng mảnh mai với cách mix đồ white on white trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Diễn viên Bảo Thanh được khen ngợi trẻ hơn tuổi khi phối áo thắt nơ cùng chân váy chữ A dáng ngắn. Trong chuyến du lịch biển, Khánh Linh nổi bật với chiếc áo đính nơ kiểu hai dây ánh kim tông tím lãng mạn mix cùng quần jeans ống suông.Chiếc áo nơ hot trend được Chi Pu sử dụng cùng túi Dior, vòng choker đính đá lấp lánh và logo Chanel. Châu Bùi chọn cardigan dáng dài và jeans cổ điển để mix cùng chiếc áo nơ màu trắng. Cùng diện áo nơ nhưng Ngọc Trinh lại trông kém sang khi chọn chiếc áo tông hồng mix cùng quần da bóng dài trên gối màu đen, khoác áo tím có in logo thương hiệu Chanel. Mặc dù diện nguyên set đồ hiệu đắt tiền, Phượng Chanel (phải) khiến nhiều khán giả yêu thời trang đánh giá không cao về cách phối đồ. Ảnh: Internet, IG. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

