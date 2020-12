Mỹ nhân Việt gây “nhức mắt” vì ăn mặc hở bạo đi đám cưới

Tham dự lễ cưới một người bạn, Minh Hằng diện chiếc váy xẻ sâu đến rốn, thiết kế hở mênh mông để khoe vòng một. Cách ăn mặc táo bạo không nội y của nữ ca sĩ khiến nhiều người “đỏ mặt”. Trong tiệc cưới của Á hậu Thúy Vân, người mẫu Hoàng Thùy xuất hiện với bộ đầm hồng rực rỡ, khoe thềm ngực gợi cảm. Cô nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cũng trong đám cưới Thúy Vân, Tường Linh diện đầm xuyên thấu cực sexy khiến cô lộ miếng dán ngực kém sang. Khán giả cho rằng, người đẹp nên tiết chế và chọn đồ tinh tế hơn khi dự đám cưới. Dự đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, diễn viên hài Việt Hương từng gây tranh cãi vì diện bộ đồ khoét ngực sâu được xem là không phù hợp với không gian đám cưới ở bãi biển. Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi nổi bật trong chiếc váy trắng cut-out phần ngực khi đi dự tiệc cưới. Trong đám cưới người mẫu Ngọc Thạch, Ngọc Trinh gây tranh cãi khi diện váy trắng trễ nải, lộ liễu vòng một quá đà. Hoa hậu Giáng My bị đánh giá là chơi trội quá khi dự đám cưới diễn viên Quỳnh Nga với chiếc đầm vừa lấp lánh bắt sáng nổi bật, vừa có chất liệu xuyên thấu, tôn lên vòng một và đôi chân quyến rũ. Minh Tú gây khó hiểu khi diện bộ đầm cắt xẻ quá táo bạo khi đi đám cưới của Trúc Diễm. Quách An An mặc váy xẻ ngực, xẻ đùi sexy phù hợp để đi lên sân khấu biểu diễn hơn là dự hôn lễ. Quế Vân từng gây xôn xao với chiếc đầm mỏng tang, lộ vòng một o ép quá đà lúc đi cưới Tuấn Hưng. Mặc đồ như đồ ngủ đi đám cưới, Á hậu Huyền My cũng khiến dân mạng tranh cãi. Tiếp nối Huyền My, Trang Pháp cũng diện trang phục đi ăn cưới chẳng khác gì đồ ngủ ở nhà. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

