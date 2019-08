Mỹ nhân “tiểu tam” trong Về nhà đi con khoe cách sở hữu vòng eo 53cm

Đối diện với người đẹp sở hữu vòng eo 53cm, ít ai ngờ rằng, Cao Diệp Anh cũng từng trải qua hành trình giảm cân đáng nể. Tiểu tam trong Về nhà đi con chia sẻ bí quyết giữ dáng riêng. Để có vóc dáng thon thả, Cao Diệp Anh rất chăm chỉ tập võ thuật. Nhìn bề ngoài khá nữ tính nhưng thực tế Diệp Anh là một cô gái có hơn 10 năm theo nghiệp võ. Đây cũng là bí quyết để có thân hình đẹp khỏe khoắn của mỹ nhân xứ Tuyên. Học võ từ ngày bé và Diệp Anh gắn bó với môn thể thao đầy đam mê. Đồng thời, bộ môn này cũng giúp Diệp Anh có năng lượng dồi dào, sức khoẻ tốt, thân hình rắn chắc giúp cô có nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống. Một trong những bí quyết giữ dáng khác của mỹ nhân sinh năm 1995 này là… cưỡi ngựa. Cứ có thời gian rảnh là Diệp Anh lại đi cưỡi ngựa, vừa để phục vụ sở thích vừa giúp chắc cơ đùi và có một đôi tay dẻo dai, linh hoạt. Ngoài ra, nữ diễn viên phim “Về nhà đi con” còn là người chú trọng kiểm soát cân nặng. Cô ăn uống điều độ kết hợp với tập luyện để giữ dáng. Theo cô, việc tăng hay giảm cân hầu hết là do ăn uống, còn tập luyện thì giúp tạo hình thể săn chắc. Diệp Anh khuyên mọi người không nên nhịn ăn và ăn nhiều quá mức. Theo người đẹp, bạn nên giảm lượng thực phẩm hàng ngày một cách từ tốn, quan trọng là tinh thần thoải mái. Để có làn da sáng mịn, Diệp Anh cũng uống thuốc Bắc từ một người thầy thuốc rất giỏi. Người đẹp cũng chia sẻ, đây là một loại thuốc Bắc gia truyền được bắt mạch và bốc từ một người thầy giỏi, cô đã tin tưởng lựa chọn lâu nay. Diệp Anh tuy ăn chay nhưng lại không thích ăn hoa quả, nên để tránh việc thiếu hụt vitamin C, mình mua C uống mỗi ngày. Theo khoa học, 1 viên C tương đương với 9 quả cam, nên da của mình lúc nào cũng mịn màng như em bé mà không cần mất thời giờ chăm sóc các bước ngoài da. Mỹ phẩm đắt tiền đến đâu cũng không bằng cải thiện từ trong cơ thể. Ảnh: FB, Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

