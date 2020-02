Mỹ nhân Hàn bị lên án vì ăn thịt dơi, cuốn hút với gu ăn mặc gợi cảm

Ngày 1/2, trang Toutiao đưa tin những hình ảnh của nữ ca sĩ Seolhyun khi tham gia show The Law of the Jungle được lật lại. Trong đó, người đẹp quay chương trình ở một khu vực hẻo lánh và được người dân bản địa mời ăn thịt dơi. Seolhyun (1995) nổi tiếng trong làng nhạc Kpop nhờ thân hình đẹp với những đường cong hoàn mỹ. Để khoe vóc dáng nuột nà, cô chuộng gu ăn mặc gợi cảm, quyến rũ. Người đẹp sinh năm 1993 thường xuyên diện thời trang khoe eo thon quyến rũ.Trang phục biểu diễn của Seolhyun cũng khá đơn giản với áo croptop và quần short khoe vòng hai và đôi chân dài nõn nà. Nữ ca sĩ Hàn thường xuyên mix quần áo đơn giản và gợi cảm vừa đủ chứ không quá hở hang. Quần jean với áo croptop sát nách giúp khoe vòng eo con kiến của cô. Seolhyun diện đồ thể thao cũng vô cùng cuốn hút. Diện cả set đồ đen ôm sát, Seolhyun trở nên nóng bỏng trong mắt người hâm mộ. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm hồng ôm sát tôn lên những đường cong sexy. Chiếc đầm với phần lưng xuyên thấu giúp nữ ca sĩ khoe tấm lưng trần trắng mịn. Quần short cực ngắn để khoe đôi chân dài miên man. Nhờ thân hình hoàn hảo, mỹ nhân Seolhyun tự tin diện mọi trang phục từ ôm sát đến trễ nải gợi cảm. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

Ngày 1/2, trang Toutiao đưa tin những hình ảnh của nữ ca sĩ Seolhyun khi tham gia show The Law of the Jungle được lật lại. Trong đó, người đẹp quay chương trình ở một khu vực hẻo lánh và được người dân bản địa mời ăn thịt dơi. Seolhyun (1995) nổi tiếng trong làng nhạc Kpop nhờ thân hình đẹp với những đường cong hoàn mỹ. Để khoe vóc dáng nuột nà, cô chuộng gu ăn mặc gợi cảm, quyến rũ. Người đẹp sinh năm 1993 thường xuyên diện thời trang khoe eo thon quyến rũ. Trang phục biểu diễn của Seolhyun cũng khá đơn giản với áo croptop và quần short khoe vòng hai và đôi chân dài nõn nà. Nữ ca sĩ Hàn thường xuyên mix quần áo đơn giản và gợi cảm vừa đủ chứ không quá hở hang. Quần jean với áo croptop sát nách giúp khoe vòng eo con kiến của cô. Seolhyun diện đồ thể thao cũng vô cùng cuốn hút. Diện cả set đồ đen ôm sát, Seolhyun trở nên nóng bỏng trong mắt người hâm mộ. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm hồng ôm sát tôn lên những đường cong sexy. Chiếc đầm với phần lưng xuyên thấu giúp nữ ca sĩ khoe tấm lưng trần trắng mịn. Quần short cực ngắn để khoe đôi chân dài miên man. Nhờ thân hình hoàn hảo, mỹ nhân Seolhyun tự tin diện mọi trang phục từ ôm sát đến trễ nải gợi cảm. Ảnh: Internet. Video " Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.