Muốn trẻ lâu, hãy ăn ngay những thực phẩm chống lão hóa cực tốt này

Rau cải xoong rất giàu canxi, kali, mangan, phốt-pho, các vitamin A, C, K, B1 và B2, giúp tăng cường bảo vệ làn da khỏi oxy hóa, vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, giúp ngăn ngừa nếp nhăn. Ảnh: cdn. Ớt chuông đỏ rất giàu các chất oxy hóa có vai trò quan trọng giúp chống lão hóa. Nó không chỉ giúp tăng độ đàn hồi cho da mà còn bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và các độc tố môi trường. Ảnh: rauquatuoingon. Đu đủ cũng là thực phẩm chống lão hóa cực tốt, giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn trên da. Ảnh: hellobacsi. Không chỉ có hương vị hấp dẫn, quả việt quất còn giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do ánh sáng mặt trời, stress và bụi bẩn do ô nhiễm. Ảnh: vov. Bông cải xanh là một thực phẩm ngăn chặn lão hóa rất tốt do chứa nhiều vitamin C, K, các chất chống oxy hóa,...Ảnh: cooky. Với hàm lượng vitamin C cao, rau cải bó xôi giúp tăng cường tổng hợp collagen, giữ cho da săn chắc và mịn màng. Ảnh: nongsandungha. Trong khi đó, nhiều loại hạt cung cấp rất nhiều vitamin E, có thể giúp sửa chữa mô da, giữ ẩm cho da và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Ảnh: songkhoe. Quả bơ chứa vitamin A giúp loại bỏ các tế bào chết trên da, giúp da sáng đẹp. Các chất carotenoid trong quả bơ cũng hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Ảnh: giadinh. Khoai lang chứa nhiều vitamin E và C giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và giữ cho làn da luôn rạng rỡ. Ảnh: giaoducthoidai. Quả lựu chứa hợp chất punicalagin có tác dụng bảo tồn collagen da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa da. Ảnh: webtretho.

