Muốn mặc đẹp, đừng ngại dọn 5 món này khỏi tủ đồ

Người ta đôi khi không nỡ bỏ đi những trang phục đã cũ, thậm chí ố màu vì nhiều lý do. Nhưng muốn mặc đẹp thì hãy đừng ngại dọn 5 món này khỏi tủ đồ.

Muốn mặc đẹp, ngoài bài toán bao năm đã có quá nhiều lời giải là “mua sắm thông minh”, các tín đồ cần thêm một bước nữa, đó là mạnh tay dọn dẹp những món đã không còn tính ứng dụng trong tủ.



Phái đẹp nên học cách dọn tủ đồ thường xuyên nếu muốn mặc đẹp

Dưới đây là ít nhất 5 món thời trang bạn nên vứt bỏ. Chỉ cần làm được điều ấy, mặc đẹp hoàn toàn là điều nằm trong tầm tay bạn:

1. Quần áo đã cũ, ngả màu

Người ta đôi khi không nỡ bỏ đi những trang phục đã cũ, thậm chí ố màu vì nhiều lý do. Có thể do đó là món được tặng, hoặc là món đã từng rất thích khi mới mua. Nhưng dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, số lần mà bạn sẽ mặc lại những món đã cũ gần như là 0. Vẫn giữ lại cả khi không mặc chỉ khiến tủ quần áo thêm chật, trong khi nếu mặc lại còn tệ hơn, nó sẽ khiến phong độ mặc đẹp của bạn giảm sút nghiêm trọng. Tốt nhất, bạn nên bỏ những món như thế đi càng sớm càng tốt!

2. Quần áo không còn vừa với số đo hiện tại

Một chiếc váy ôm sát từng khiến bạn hóa nữ thần gợi cảm, chiếc quần skinny jeans từng giúp bạn tôn cặp chân dài… Những thứ đó thật đáng trân trọng nếu còn vừa vặn, nhưng một khi không còn xỏ vừa, hay phải hóp bụng, nín thở để mặc vào, chúng đều không đáng để giữ lại. Mặc quần áo không vừa với số đo hiện tại chỉ khiến bạn vừa khó chịu vừa trông kém thanh lịch.

3. Quần áo, phụ kiện được cho/tặng nhưng không hợp

Nhiều người có thói quen tặng nhau quần áo, phụ kiện thời trang vào những dịp như sinh nhật, ngày kỷ niệm… Tuy nhiên, chỉ một số rất ít trong số này được dùng đến. Bởi không phải món nào được tặng, đặc biệt là quần áo, giày dép cũng hợp với phong cách, sở thích và phom người của chúng ta. Bỏ đi thì không nỡ, để lại thì không dùng tới, bạn có thể chọn cách cho, tặng lại ai đó nếu họ thực sự có nhu cầu.

4. Trang phục không hợp mặc bất cứ mùa nào

Không phải nơi nào cũng rõ rệt 4 mùa xuân hạ thu đông. Trong khi có những trang phục chỉ hợp mặc vào mùa khô ráo, mát mẻ, không quá nóng cũng không quá lạnh, hoặc chỉ có những trang phục chỉ dùng khi đại hàn, tuyết rơi, nhiệt độ xuống âm độ… Sự tồn tại của những item như vậy thực tế chỉ khiến tủ đồ thêm chật chội, đồng thời khiến bạn thấy khó xử và tiếc tiền mua mỗi lần nhìn thấy.

5. Giày quá cao, quá cầu kỳ khó mang

Giày cao gót giúp phái đẹp thêm duyên dáng khi mặc những trang phục gợi cảm, sang trọng. Nhưng điều này không có nghĩa là giày càng cao, bạn càng đẹp. Độ cao nên phù hợp với chiều dài đôi chân, độ dài trang phục cũng như khả năng mang giày của bạn. Những đôi giày cao tới mức bạn không thể chịu nổi chỉ sau vài phút cũng như những kiểu giày đòi hỏi quá nhiều thời gian để xỏ vào, tháo ra cũng không thiết thực trong tủ giày cho lắm.