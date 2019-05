Muốn hơi thở luôn thơm tho, hãy dùng những thực phẩm sau

1. Lá bạc hà: Nhai lá bạc hà có thể là một lựa chọn lành mạnh hơn là nhai một miếng kẹo cao su. Bạc hà sẽ làm hơi thở thơm tho, tươi mát và cũng có thể che giấu mùi hôi miệng. 2. Gừng: Ngoài việc được sử dụng để chữa bệnh đau dạ dày, bạn có thể nhai một vài miếng gừng để phá vỡ các chất có mùi hôi trong miệng. 3. Quả táo: Táo rất giàu polyphenol có thể làm sạch răng và miệng một cách tự nhiên, tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Nó trung hòa các hợp chất gây mùi hôi và khử mùi hôi miệng. 4. Rau bina (cải bó xôi) có thể làm giảm mùi hôi miệng do khô miệng, vì nó có thể khôi phục lại sự cân bằng pH của cơ thể chúng ta để ngăn ngừa mất nước. 5. Quế: Một loại thực phẩm khác có thể làm giảm mùi hôi miệng là quế, vì nó phá vỡ các hợp chất sunfuric dễ bay hơi trong miệng. Cùng với đó, nó mang lại cho miệng một mùi dễ chịu. 6. Cam hoặc bất kỳ loại trái cây nào giàu vitamin C cũng có thể giúp giảm hôi miệng một cách tự nhiên, vì vitamin C có thể tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng. Ngoài ra, vitamin C giúp tăng sản xuất nước bọt của bạn, có thể giúp loại bỏ hôi miệng. 7. Trà xanh giúp chống lại vi khuẩn gây mùi trong miệng, làm sạch miệng và để lại cảm giác sảng khoái, do đó làm giảm mùi hôi miệng. 8. Ớt chuông: Bằng cách nhai ớt chuông sống, bạn có thể loại bỏ mùi hôi miệng ngay lập tức, vì thành phần vitamin C có trong nó có thể giúp loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng có trong miệng. 9. Bông cải xanh chứa một lượng lớn vitamin C, do đó sở hữu khả năng chống lại vi khuẩn có trong miệng của bạn, để mang lại hơi thở thơm tho dễ chịu. 10. Rau mùi tây: Hàm lượng chất diệp lục cao trong thảo mộc có thể được sử dụng như một hợp chất để thoát khỏi hơi thở hôi. 11. Nước: Một trong những cách dễ dàng và hiệu quả nhất để thoát khỏi hôi miệng là uống nước. Vì mất nước là nguyên nhân phổ biến nhất gây hôi miệng, hãy giữ cho mình ngậm nước để kiềm chế hơi thở có mùi hôi. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

