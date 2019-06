Muốn chống say nắng mùa hè, thử ngay những thực phẩm và đồ uống này!

Đào là một trong những loại trái cây giúp chống say nắng mùa hè rất hữu hiệu. Ảnh: cheap. Dưa hấu không chỉ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như muối, carotene, vitamin C… đều tốt cho chống say nắng. Ảnh: vinid. Mặc dù có vị đắng nhưng mướp đắng lại công dụng giúp giải nhiệt tốt và giảm bớt mệt nhọc. Vì thế bạn nên tăng cường ăn loại thực phẩm này để tăng cường sức khỏe và phòng chống say nắng. Ảnh: laodong. Nước mía - thứ nước uống giải khát phổ biến ngày hè - cũng rất hữu hiệu trong việc phòng chống say nắng. Ảnh: mediacdn. Nếu không thích nước mía, bạn có thể thay thế bằng nước dừa. Ảnh: mediacdn. Nước chanh chứa nhiều vitamin C cũng sẽ giúp loại bỏ được các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn khi bị say nắng. Ảnh: cooky. Theo Đông y, quả bí ngô có tác dụng hạ nhiệt và chống say nắng tốt. Ảnh: tepbac. Một cốc chè đỗ xanh cũng sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể tình trạng say nắng. Ảnh: huongnghiepaau. Khi bị say nắng, bạn có thể ép ngó sen lấy nước, trộn với nước mía rồi uống 2 lần trong ngày. Ảnh: thuvienbinhthuan. Dưa chuột có tính mát, chứa nhiều nước nên cũng phòng chống say nắng rất hiệu quả. Ảnh: adayroi.

